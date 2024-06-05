指藍白提案引社會質疑 賴總統喊嚴肅面對：民進黨問政一定特別辛苦

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近來面對國民黨、民眾黨合起來提出的法案，引起社會很多質疑，民進黨問政一定特別辛苦，希望立院黨團同仁能夠了解這不會是只有一件兩件，後續應該會持續發生，民進黨還是要嚴肅理性面對。

賴總統指出，立院黨團所做的決定都不是為個人，也不是為了民進黨，是為整個國家未來發展，希望大家了解，基於國家整體利益，民進黨要團結合作，共同面對每一次難關。

民進黨中常會今天也通過2024年第21屆中央（常務）執行委員暨中央評議委員選務工作日程，6月6日發布選舉公告；6月17日至21日辦理領表、登記；6月26日召開中執會審查候選人資格；6月27日抽籤；7月21日(全代會)辦理投開票；7月24日中(常)執評委宣誓就職並向中執會報告選舉結果。

賴總統表示，這是他擔任總統及黨主席後第一次黨代表大會，相信台灣社會也非常關注，除了行政工作要做到好外，也要清楚完整向社會傳達，民進黨在局勢非常激烈當中的立場是什麼。安定社會民心士氣，讓台灣繼續前進，特別是他必須團結黨代表、黨公職共同奮鬥。