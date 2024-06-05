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籲陸應共同維護和平 賴清德：台灣一貫政策立場 致力維持台海現狀

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近期在新加坡進行的「香格里拉對話」，多個國家在會中公開關切台海情勢，要感謝國際社會，持續關注台海和平穩定，台灣也將與理念相近國家，繼續維繫信任關係，加深合作。

賴總統指出，台灣一貫的政策立場，就是致力維持台海現狀。作為國際社會負責任的成員，會竭力維護台海的和平穩定。要再次強調，台灣願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，也呼籲中國應與台灣共同肩負維護和平的責任。

賴總統也說，最近台北國際電腦展吸引了各界的目光，全球科技界重量級的巨星都來到台灣，台灣再次成為國際焦點。面對全面智慧化時代的機會，台灣正身處在全球人工智慧浪潮的中心，要好好把握。

昨天在電腦展的開幕典禮上，賴清德也號召企業界，一起來打造台灣成為「人工智慧島」。賴清德說，未來政府會透過政策引導，全力做廠商的後盾，希望能結合產官學的力量，讓台灣在既有的優勢上不斷成長，成為更強大的世界支柱，引領AI新時代的發展。

兩岸關係 台海 民進黨 賴清德

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