韓國瑜現身委員會！立院今審打詐專法 他罕見到場展現對法案關心

立法院內政委員會今審查俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例草案」，朝野預計挑燈夜戰，力拚今日完成初審。立法院長韓國瑜在下午3時30分更突然現身委員會，到場關心審查進度，雖然沒有針對法案發言，但仔細聆聽近30分鐘後離開，讓在場立委相當驚訝。

賴清德總統就任後視打擊詐騙為首要任務，行政院長卓榮泰連日拜會立法院長韓國瑜及朝野黨團，盼儘速審查「打詐四法」，也就是「詐欺犯罪危害防制條例」草案，及「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案及「洗錢防制法」修正草案。

民進黨團火速於本周排審，力拚3周內完成初審，希望在本會期7月16日結束前三讀通過。立法院內政委員會今處理打詐專法，朝野立委結束上午馬拉松式質詢後，下午隨即展開逐條審查。

審議過程中，韓國瑜罕見在下午3時35分進入委員會，朝野立委有拍手歡迎，隨後走到國民黨立委許宇甄、牛煦庭、徐欣瑩身旁坐下，更提及要「關心重要法案」，接著全神貫注地聆聽部會官員解釋法條近30分鐘，約在下午4時時和內政部長劉世芳致意後離開委員會。

據了解，韓國瑜得知本周委員會將排審打詐相關法案後，決定親自現身內政委員會，聽聽朝野立委討論的狀況，也展現立法院對重要法案的重視。