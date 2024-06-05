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能立法幫公教年終加薪？憲法70條禁增加預算支出 憲法學者卻指：合憲

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
立法院可以立法規定公教人員的年終獎金是兩個月嗎？但，據說有一種論點，說任何法律案都不可以規定政府支出的「金額」，因為憲法70條禁止立法院增加預算支出。圖為示意圖，與新聞內容無關。圖／聯合報系資料照片
立法院可以立法規定公教人員的年終獎金是兩個月嗎？但，據說有一種論點，說任何法律案都不可以規定政府支出的「金額」，因為憲法70條禁止立法院增加預算支出。圖為示意圖，與新聞內容無關。圖／聯合報系資料照片

立法院可以立法規定公教人員的年終獎金是兩個月嗎？但，據說有一種論點，說任何法律案都不可以規定政府支出的「金額」，因為憲法70條禁止立法院增加預算支出。

政治大學法律系副教授廖元豪分析指出，憲法70條是說立法院不得對「行政院所提預算案」為增加支出之提議。所以這條限制的是「預算案」，不是「法律案」！

廖元豪說，釋字391說預算乃是行政行為，那是「預算」。「法律」當然是標標準準立法院的核心權限。所以立法院不能自己提預算案，也不能增加行政院預算的支出（只能刪）；但是立法院本來就可以自己提出法律案（不管行政院），也可以把行政院提出的法案改得完全不同，因為「法律案」就是「立法院」的核心。

擁有留美法學博士的廖元豪更指出，法律案的「金額」也可能是行政院提出的法案所規定的，難道行政院提出的法律案有金額，立法院就不能提？

廖元豪表示，當年的釋字264，是因為立法院提議中有著「其預算再行追加」，才被大法官認定違反憲法 70條。如果立法院是制定一個法律，明確規定「公教人員年終獎金為兩個月俸給總和」等等，一點問題都沒有。

廖元豪說，立法院在審議所得稅法時，如果提高了「免稅額」，是否也形同「增加支出」而該被判違憲？如果這樣，太多立法都可能「增加預算支出」了，以後立法院還能訂什麼法？

廖文豪表示，沒有完整財政權的立法院已經夠窩囊了，憲法70條大有可議之處。但明文規定了也沒辦法。如果還要無視法條文字亂擴張，那以後乾脆直接叫立法院當橡皮圖章好了。

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大法官 法律系 立法院 行政院

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