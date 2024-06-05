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卓揆重申非核後…挺核閣員紛改口 賴士葆批：為保官位出賣專業良知

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片

行政院長卓榮泰日前赴立院拜會，重申非核家園。國民黨立委賴士葆今日表示，經濟部、國科會、國發會等新首長上台發表談話，釋放核電廠延役及重新檢討核能政策的可能性，讓人誤會民進黨悔悟非核政策，卓榮泰上台後紛紛改口，閣員為保官位不惜出賣專業與良知。

賴士葆說，日前卓榮泰到立院拜會，重申非核家園是一種價值，如果失去價值就像生命失去意義。把非核比喻成如此神聖不可侵犯的談話，國家的能源政策繼續被政黨的黨綱綁架，對比世界各國對核能態度的重新擁抱，真不知今夕何夕。非核變成一種宗教的信念，只要抱緊、膜拜非核神主牌，就可以庇護所有缺電的難關，這是錯亂的價值。

賴士葆提到，卓榮泰說要推動第2次能源轉型，要投入9千億發展綠能以確保供電穩定，說這叫能源轉型就是讓人笑不出來的笑話。同樣的類比就是勞保快破產，政府始終不敢面對勞保年金改革，唯一做的就是每年撥款挹注，勞動部長何佩珊說了一句驚世的經典話語：「財務的撥補就是一個改革。」讓人聽了快昏倒，「部長你嘛幫幫忙，給錢挹注跟改革是兩碼事，否則當初政府挹注公教退撫基金就好，為何還發動公教年金改革？」

賴士葆認為，政府的邏輯就是用錢可以解決的就不是問題，但是能源政策不是撒錢就不會缺電。前總統蔡英文信誓旦旦的規劃2025能源配比，8年過去成為跳票爛尾樓，綠能比率距離 20％ 差很遠，倒是造就了許多綠色金主發大財，綠能光電官商勾結更是弊案重重。沒有看到具體的評估規劃，率爾推動9千億綠能投資，又讓綠色金主垂涎搶破頭了，這也算是另一個錢坑計畫。

賴士葆指出，全世界各國的能源政策在最近幾年發生巨大的變化，過去日本、南韓都是去核電的國家，然而俄烏戰爭導致能源的飆漲，日、韓都重新擁抱核電，美國更是在聯合國氣候峰會中呼籲大家提升核電。歐洲議會通過天然氣及核能為環境永續的綠能，超過20幾個國家在COP28氣候峰會也呼籲在2050年前將全球核電提升到2020年的3倍，唯有台灣在這個議題上不與世界同步。

賴士葆強調，經濟部、國科會、國發會幾個能源相關的新部會首長上台發表談話，釋放核電廠延役及重新檢討核能政策的可能性，讓大家誤以為民進黨幡然悔悟非核政策，然而卓榮泰重新對非核上緊發條之後，閣員紛紛改口，讓人看到閣員為了保住官位不惜出賣專業與良知，繼續搜索枯腸倡議催眠國人非核家園的美好境界與進步價值。

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