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「文人防長」明赴立院委員會報告 徐巧芯：讓大家知道顧立雄有沒有料
國防部長顧立雄明赴立法院外交國防委員會，進行業務報告並備詢。國民黨立委徐巧芯今日表示，她讓大家知道，顧立雄當國防部長是有料或是沒料。
回顧前三任國防部長，如前部長馮世寬、嚴德發、邱國正等，皆為軍人出身。顧立雄以文人部長之姿，管理國防部，是否適才適所為外界關注。
徐巧芯談明日質詢，她說，新上任的官員跟立委之間都在互相試水溫。顧立雄是文人部長，她會詢問，顧能否做到軍隊管理，這也是外界疑慮。以國防部來說，不論對美關係或是軍購，都非顧立雄不在行的議題，顧在國安會時應有主導某些項目，只是外界不知道。
徐巧芯指出，問題在於，顧立雄當國防部長，必須兼顧部隊管理，各方面都要有專業，所以過去的國防部長才會以軍人為主，增加部隊服從性。顧立雄是否有充足掌握，這會是她的問政重點。
徐巧芯表示，她不會問國防部業務報告內容，因他們應該會回應會再努力、做好充足準備等，她都會背了。她會問較為細節、顧立雄非得回答的題目，讓大家知道顧當國防部長，是有料還是沒料。
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