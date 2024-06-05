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王義川談手機訊號分析青鳥惹議 NCC：已發文要求三立說明

中央社／ 台北5日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

民進黨政策會執行長王義川日前在三立新聞台節目指出，可用手機訊號分析在立法院外的群眾資訊，引發爭議。NCC今天表示，收到12件違反事實查證申訴案，今天上午已發文三立要求限期回覆意見。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注王義川發言惹議，NCC後續處理進度等。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，目前收到12件申訴，皆為質疑違反事實查證導致損害公共利益，依照衛廣法規定，可以開罰新台幣20萬元到200萬元。

翁柏宗指出，民眾對節目的申訴案，NCC都有一套標準流程，今天已發文給三立新聞台要求意見陳述，必須在收文7天內回覆意見，三立也須在14天內召開倫理委員會，後續把相關決議內容送到NCC，再由諮詢會議進行審議。

翁柏宗表示，目前法規對去識別化比較沒有規定，將督促電信業先進一步導入個人資料去識別化的驗證標準規範，如ISO29100等，精進電信事業的個資保護機制。

翁柏宗說，現行電信業服務的定型化契約，去識別化的程序標準不夠明確，究竟可以匿名化，還是更嚴謹採用完全不可逆的方式，會盡快聽取個人資料保護委員會籌備處、業界與專家學者意見，以利契約內容更為完備。

NCC 手機 王義川 電信業

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