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國會改革法案送抵政院！卓榮泰將邀專家審視條文 研議是否覆議

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立院職權修法函文送達政院 將邀專家研議是否提救濟

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院會於5月28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文、刑法部分條文。對此，行政院5日表示，今日下午已收到立院函文，行政院長卓榮泰並已請政務委員林明昕儘速邀請學者專家，詳細審視條文、進行討論，並研議是否依照憲法程序提出救濟。

立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等。不過對於該法案引發的相關爭議，卓榮泰在當時就曾表示，這次修法過程，人民對於立法院未能依照法定程序審查法案提出諸多質疑，許多條文內容侵害人民權益、違反權力分立，將研議提出覆議。

行政院發言人陳世凱今日表示，立法院5日已將三讀修正通過之「立法院職權行使法部分條文」以及「中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文」兩案送至行政院，院長卓榮泰已經請林明昕儘速邀請學者專家，詳細審視條文、進行討論，並研議是否依照憲法程序提出救濟。

卓榮泰 國情報告 立法院

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