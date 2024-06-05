影／談財劃法修法 朱立倫呼籲朝野黨團：這是國家要做的事

國民黨主席朱立倫今天出席中常會，對近日引起朝野爭論的「財政收支劃分法」修法表示，財劃法已討論25年，民進黨竟說這是要對抗、削弱賴清德執政，歷任總統包括賴清德總統擔任台南市長任內都曾主張修訂，對的事能不做嗎？朱立倫說，立法院昨天通過再生醫療雙法等民生法案，他期待立法院未來針對所有民眾關心的民生議題、重要法案繼續全力推動，包括人工生殖法，或80歲以上長者免巴氏量表，或者是對於排富後的老人免健保費等重要政策。

對立法院近日啟動「財政收支劃分法」修法，朱立倫表示，這是國民黨智庫、黨團全力推動的重要法案。財劃法不是新聞了，當時為了配合精省來做調整，原本中央跟地方的財政收支的比例劃分是60%與40%，經過精省後，變成將近75%被中央拿走了，中央當時也承諾要透過修法重新分配財政，25年過去，歷任的政府永遠都會說要從長計議。