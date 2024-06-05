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影／談財劃法修法 朱立倫呼籲朝野黨團：這是國家要做的事

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨主席朱立倫（右）今天在中常會中表示，財劃法已討論25年，民進黨竟說這是要對抗、削弱賴清德執政，這25年來沒有歷經政黨輪替？歷任總統包括賴清德總統擔任台南市長任內都曾主張修訂，對的事能不做嗎？記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今天在中常會中表示，財劃法已討論25年，民進黨竟說這是要對抗、削弱賴清德執政，這25年來沒有歷經政黨輪替？歷任總統包括賴清德總統擔任台南市長任內都曾主張修訂，對的事能不做嗎？記者邱德祥／攝影

國民黨主席朱立倫今天出席中常會，對近日引起朝野爭論的「財政收支劃分法」修法表示，財劃法已討論25年，民進黨竟說這是要對抗、削弱賴清德執政，歷任總統包括賴清德總統擔任台南市長任內都曾主張修訂，對的事能不做嗎？朱立倫說，立法院昨天通過再生醫療雙法等民生法案，他期待立法院未來針對所有民眾關心的民生議題、重要法案繼續全力推動，包括人工生殖法，或80歲以上長者免巴氏量表，或者是對於排富後的老人免健保費等重要政策。

對立法院近日啟動「財政收支劃分法」修法，朱立倫表示，這是國民黨智庫、黨團全力推動的重要法案。財劃法不是新聞了，當時為了配合精省來做調整，原本中央跟地方的財政收支的比例劃分是60%與40%，經過精省後，變成將近75%被中央拿走了，中央當時也承諾要透過修法重新分配財政，25年過去，歷任的政府永遠都會說要從長計議。

朱立倫說財劃法討論25年了，唯一的關鍵就是中央必須把多拿的那一部分還給地方；至於各縣市政府經過黨團邀集後，分配的原則也都以先補充給比較弱勢貧窮的縣份為優先，其他的也都取得一些共識。他呼籲朝野黨團，這是國家要做的事，不是哪個政黨在推動的，是全民應該有的共識，所以國民黨一定要堅持做對的事情。

國民黨主席朱立倫（右二）今天在中常會中表示，財劃法已討論25年，民進黨竟說這是要對抗、削弱賴清德執政，這25年來沒有歷經政黨輪替？歷任總統包括賴清德總統擔任台南市長任內都曾主張修訂，對的事能不做嗎？記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今天在中常會中表示，財劃法已討論25年，民進黨竟說這是要對抗、削弱賴清德執政，這25年來沒有歷經政黨輪替？歷任總統包括賴清德總統擔任台南市長任內都曾主張修訂，對的事能不做嗎？記者邱德祥／攝影

國民黨 朱立倫 財劃法 賴清德

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