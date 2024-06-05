藍白圍攻王義川質疑政府監控人民 沈伯洋稱意在NCC人事案

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目中指稱利用手機訊號定位分析群眾年齡，在野黨質疑國家機器監控人民。民進黨立委沈伯洋表示，國民黨跟民眾黨近期傾力全力在打王義川，故意把不同層次混在一起講，用意就是為了接下來國家通訊傳播委員會NCC新委員人事同意權案，連結執政黨監控人民，藉此作為阻擋NCC委員人事案論述。

沈伯洋指出，藍白近期猛攻王義川，這是對整件事情的不了解，本周一立法院交通委員會今日邀請NCC、數發部等部會，就「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」進行專題報告，他聽到藍白立委在質詢時，超想衝進去問，到底是監控Device ID、IMEI還是IMSI監控什麼，回答的出來再質詢下去。

沈伯洋說，到底是SIM卡訊號、訊號還是什麼，藍白立委都講不清楚，例如Google會根據計算資料，研判那些地方會塞車，難道就要反過來指控是Google監控，在野黨立委根本是把不同層次的事情混在一起講。

沈伯洋說，國民黨不是不知道系統資料分析，刻意用混淆方式操作，為了就是接下來要審查NCC新任提名委員，要藉此議題質疑政府監控人民，還要論述NCC不給特定媒體上架等議題。