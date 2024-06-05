參選2026年新北市長？ 李四川：從基層幹起比更多人熟悉新北

新北市長人選再度成為話題。市長侯友宜日前提到「新北市是台灣縮影，不是一下子跳進來就能懂」，被解讀為挺副市長劉和然、排除台北市副市長李四川。李四川今被問是否會參選2026新北市長時表示，他從基層幹起比更多人熟悉新北市，「若要選會告訴你，真的」。

侯友宜3日在新北市議會備詢時，提到國民黨有很多人才，最重要「一定要對市政專業熟悉」，新北是台灣縮影「不是一下子跳進來就能懂」。外界解讀，侯暗示「挺劉、排川」，意指支持在地的新北副市長劉和然、排除北市副市長李四川。

李四川今視察雨水下水道工程，受訪時表示，無論在新北、台北還是高雄，視察汙水、雨水下水道都是他的工作，雨季來的時候就要視察。

談到2026年新北市長選舉，李四川說「怎麼又談2026啦？那麼久的事情...」，媒體追問會不會以不同身分看新北市的下水道？李說，過去在新北市已經看過很多下水道了，自己也從局長、副市長、副縣長，沒有所謂不同身分。

至於「排川」說法，李四川認為，台灣是民主社會，沒有接班人的事情，過去國民黨主席朱立倫也從桃園市長當到新北市長，以前也沒待過台北縣。他還說，自己應該比很多人熟悉新北市，要外界不要想太多。

李四川說，這些話不算是「鬆口」，要大家別老是想著選舉，現在距離2026年也還早，「我要選我會告訴你，真的」。