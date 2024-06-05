陳菊支持修憲廢監院 民眾黨稱綠營內部有雜音：歡迎碰壁立委加入連署

監察院長陳菊今天說，三權分立的理想從未改變，支持立法院修憲廢除監察院。民眾黨發言人吳怡萱表示，民進黨內部存有雜音，民眾黨立委已經展開連署，歡迎在民進黨、國民黨內碰壁的立委，加入民眾黨立委的連署，盡快籌組修憲委員會廢除考監兩院。

國會改革法案完成三讀程序，在野黨接續喊出廢除監察院，陳菊上午受訪時表示，對於三權分立的理想，自己從來沒有改變、充滿期待，只要立法院透過修憲的程序廢除監察院，她非常尊重也完全支持，不了解立法院運作，但是立場已經說明得很清楚。

民眾黨下午舉行記者會，吳怡萱受訪時指出，針對廢除考監兩院的議題，看起來民進黨內部存有雜音，他們要先解決內部的問題，民眾黨八位立委已經連署提案，歡迎在民進黨、國民黨內碰壁的立委，加入民眾黨立委的連署，盡快籌組修憲委員會廢除考監。

媒體提問，民眾黨推薦台北市前副市長鄧家基出任考試委員，遭到外界質疑雙重標準，吳怡萱則說，民眾黨向來主張三權分立，過去在總統大選期間，黨主席柯文哲也一再主張，希望能夠朝向三權分立的方向前進，不過現階段還是有考監兩院，因此必須依循現有的機制進行。

吳怡萱說明，民眾黨收到考試委員的推薦，當然就是按照現行規定進行，舉薦人才是非常重要的過程，「不影響我們未來希望能夠走向三權分立的理想，不是必須要拿來相提並論的事情」，民眾黨還是有想要做的事情，並不會因為這件事而受阻。

民眾黨文宣部主任李頂立則說，民眾黨的DNA是理性務實科學，不會為反對而反對，所有事情都適用這個道理，絕對不像部分政黨的習慣，為了政治利益的考量而反對，例如民眾黨在519上街舉行集會，隔天依舊參加520總統就職典禮，就是因為秉持就事論事。

李頂立說，如果520是台灣的重要日子，在野黨領袖有必要出席，那就出席總統就職典禮，事情應該拆開來看，就是理性務實科學，「接下來不管面對什麼法條，端出內容又科學方式，爭取民眾的認同跟支持，這是執政黨應該要做到的事情。」

另外，立法院會昨天三讀修正通過「原住民保留地禁伐補償條例」，民進黨立法院黨團總召柯建銘聲稱違憲，自家原住民立委陳瑩、伍麗華卻投票表達支持。吳怡萱表示，從國會改革到原住民相關權益補償，民進黨立委總是自己打臉自己、否定自己的提案，「這讓我們很看不懂，民進黨瘋起來，誰都看不懂。」

吳怡萱強調，民意代表要充分反映民意，而不是變成政黨服務的工具，大家都應該以民意為優先，反倒是民進黨的原住民立委，現在恐怕很尷尬，該如何回去面對選民，不過好在補償辦法三讀通過，民進黨總是在自我打臉，看不懂到底是為了政黨利益，還是為了人民與國家的利益。