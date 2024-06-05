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談花東三法 陳其邁：傅崐萁好像黨主席、其他國家沒這種法律
立院國民黨團總召傅崐萁提花東交通三法，希望在7月16日會期結束前完成三讀，但國民黨智庫卻認為財務、工程、技術及環境可行性需再評估；對此，高雄市長陳其邁認為國民黨團應該內部應先談好，畢竟花東三法可能與行政權有所扞格，尤其財務部份要審慎考量，「不然傅崐萁好像是黨主席，說什麼就算」。
國民黨立院黨團總召傅崐萁提出的花東交通三法，日前曾說要在7月16日會期結束前完成三讀，但黨內立委已有多人表示還未有共識；傅昨天態度放軟表示，需要黨內會有共識才會推動，國民黨智庫也認為花東三法需要再評估，要針對財務、工程、技術及環境之可行性需要做嚴謹討論。
陳其邁說，國民黨團應該內部談好，「不然傅崐萁好像是黨主席，他說什麼就算」，以花東快速道路來說，要先有路線選擇，再進行可行性評估，接著做綜合規劃，但立法過程把這些程序都跳過去，直接用立法形成決議，可能會跟行政權有所扞格，實務工程進行並不是這樣，可稱是立法院有史以來第一次這樣做。
他認為，這要看看國民黨團日後如何說明，尤其財務部分，都在要在整個工程前做詳細考量，「我是沒有看過其他國家有這種法律」。
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