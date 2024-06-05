打詐四法攸關民生 藍白都支持修法

「打詐是民生議題，不會作為其他立法的交換條件！」國民黨立委林思銘、洪孟楷與賴士葆受訪時都異口同聲這樣說，林思銘也說，確實有需要給行政機關更多科技工具打詐，洪孟楷則表示，黨內有人提《刑法》加重詐欺處分；民眾黨立委黃國昌說，《詐欺犯罪危害防制條例》與《洗錢防制法》處罰地方有衝突、可討論。

花東與財劃朝野分歧

近日行政院長卓榮泰邀請民進黨立委餐敘，會中提到打詐四法，是優先中的優先，由於民眾對詐騙相當厭惡與擔憂，因此政院訂定為優先法案，跨部會、跨委員會都要全力推動，希望本會期能過通過。

《財劃法》修法方面，財政部長莊翠雲指出，法案缺乏共識的情況下難以修法，希望能凝聚更大的共識。讓國民黨立委李彥秀不滿質疑，「共識是什麼，共識的比例要多大？面對正確的事情，更應以最大公約數為主，而非持續阻礙修法」。

打詐攸關民生是共識

雖然《花東三法》與《財劃法》在野黨修法遇到不少阻攔，但國民黨立院黨團首席書記長林思銘受訪時表示，因為《打詐四法》攸關民生，不管朝野大家都要共同推動、認真討論，而不同立委的版本與意見各異，但都是可以討論的，偵查機關確實需要一定能力的工具可以進行偵查，若工具不夠很難打詐。

國民黨資深立委賴士葆受訪時也說，大方向上支持行政院版本，未來將進入實質審查，在一些條文上可以進行討論。至於是否要以《花東三法》等法案進行立法交換？林思銘連忙否認說，花東三法是另外的事情；賴士葆也說，打詐是老百姓共同關心的議題，不必利益交換。

科技偵查有疑慮

「行政部門打詐已經慢半拍，會支持儘速立法！」國民黨立院黨團書記長洪孟楷受訪時說，但部分條文還有討論空間，包括由於近日才發生民進黨政策會執行長王義川比對集會參與者資訊的狀況，黨內有立委對「科技偵查」比較有疑慮，另外行政院並未修正《刑法》，加重詐欺處分，是他們認為不夠的部分。

洪孟楷也說，國民黨長期支持政府打詐，但如今臉書等社群平台仍可見到大量詐騙廣告，政府前面推了《打詐綱領》1.0與1.5，還有《打詐五法》，詐騙卻是愈打愈多，如何有效打詐、聯絡平台下架詐騙廣告，是他們希望政府後續加強的部分，另外，《洗錢防制法》也早就該修了。

罰則輕重有衝突

民眾黨立院總召黃國昌受訪時也表示，民眾黨自開議以來，是最早針對詐騙問題召開公聽會，拜會刑警局與調查局盼了解打詐實務困難，對詐騙議題相當積極的政黨，他們以很早就提出相關修法草案。如今《打詐四法》進入實質審查，如果行政院版本有好的地方，民眾黨絕對願意支持。

但他也說，以面對特定詐騙金額的罰則為例，《詐欺犯罪危害防制條例》是詐騙一定金額要加重罰則，但《洗錢防制法》卻是降低罰則，這兩處有矛盾就可能需要多研議。另外，現行對於詐騙實際在法院判決的處罰過輕的狀況，行政院版本沒有很妥適的處理，民眾黨當然會有自己的立場與修法動議。

民眾黨立委黃珊珊受訪時也說，《洗錢防制法》與《詐欺犯罪危害防制條例》草案，民眾黨都有版本，原本打詐就是民眾黨很重要推進的民生議題，這樣的態度一直以來沒有改變過，該做的就是要做，不會有條件交換的問題。

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