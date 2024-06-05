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周典論案遭爆「上面同意再放人」 朱立倫：不能因人辦案

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者邱德祥／攝影

屏東地院日前審理屏東縣議長周典論連署行賄案，檢察官偵訊稱「涉及政治」、「上面都同意的話，我們再放」等語，引發熱議。國民黨主席朱立倫今（5）日表示，司法必須要公正，毋枉毋縱，不能夠因人辦案，更不能有政治考量。

周典論因涉入鴻海創辦人郭台銘總統連署案，自去年12月26日遭法院裁定收押禁見，屏東地方法院5月15日裁定，再延押2個月。全國正副議長聯誼會會長、新北議長蔣根煌日前邀集9位縣市正副議長簽署連署書，要求盡快讓周典論交保。

朱立倫今在中常會發表談話時提到，周典論去年底被收押至今，已經過兩次的延押，創下另外一個特殊的案例，就是被起訴之後，持續兩次的收押。他必須要說，司法必須要公正，毋枉毋縱，不能夠因人辦案，更不可以有政治考量。

朱立倫說，不管周典論是哪個黨籍，都不可以用這樣的態度來對待周議長，何況他也算高齡，還有身體上的問題，不管立法院黨團、各地議會，黨中央都要表達嚴正的立場。

周典論 屏東縣 朱立倫

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