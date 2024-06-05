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支持財劃法修法 許淑華：讓偏鄉得到公平資源補助

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣長許淑華表示目前財劃法修法是好時機，以南投縣而言，需靠中央的預算才能進行整體的基礎建設。記者黑中亮／攝影
南投縣長許淑華表示目前財劃法修法是好時機，以南投縣而言，需靠中央的預算才能進行整體的基礎建設。記者黑中亮／攝影

立法院財政委員會今天召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，南投縣長許淑華表示，希望透過財劃法修法，中央能夠把資源平衡分配出去，更加關注到偏鄉縣市，讓南投縣能得到更多資源補助，才不會造成六都越來越大，造成偏鄉縣市人口不斷流失，加大城鄉差距。

許淑華表示，目前中央整體財政劃分，光是六都就已經拿掉了60%的國家預算，其他十幾個縣市只能夠去平均剩餘預算，以南投縣而言，靠中央預算進行整體基礎建設，或是做各種重點項目時，都要仰賴中央支持才能完成。

許淑華說，以前財劃法修法沒有辦法推動，是各縣市政府意見不一，所以中央修法有困難度，我覺得今年修法是很好的時機，基本上目前大家有這樣的共識，因此覺得這個時機點已經到了，畢竟重要的地方建設，如果光靠南投縣府自力來完成，就會比較辛苦，多數都是靠中央補助。

許淑華並指出，過去財劃法修正草案，都是因為縣市政府沒有辦法達到共識，所以才沒有辦法在中央推動，今年是一個好時機，因為多數的縣市都已經提出，希望透過財劃法的修正，讓中央及地方的財政資源，避免過度集中在六都，勢必造成南投等的偏鄉縣市，會越來越沒有資源。

許淑華 財劃法

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