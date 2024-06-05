財劃法已討論25年 朱立倫：對的事能不做嗎？

立法院近日啟動「財政收支劃分法」修法討論。國民黨主席朱立倫今（5）日表示，財劃法已討論25年，民進黨竟說這是要對抗、削弱賴執政，這25年來沒有歷經政黨輪替？歷任總統包括賴清德總統擔任台南市長任內都曾主張修訂，對的事能不做嗎？

朱立倫今在中常會指出，立法院昨天通過再生醫療雙法等民生法案，他期待立法院未來針對所有民眾關心的民生議題、重要法案繼續全力推動，包括人工生殖法，或80歲以上長者免巴氏量表，或者是對於排富後的老人免健保費等重要政策。

談及財劃法，朱立倫說，這是國民黨智庫、黨團全力推動的重要法案。財劃法不是新聞了，當時為了配合精省來做調整，原本中央跟地方的財政收支的比例劃分是60%與40%，經過精省後，變成將近75%被中央拿走了，中央當時也承諾要透過修法重新分配財政，25年過去，歷任的政府永遠都會說要從長計議。

朱立倫說，財劃法討論25年了，唯一的關鍵就是中央必須把多拿的那一部分還給地方；至於各縣市政府經過黨團邀集後，分配的原則也都以先補充給比較弱勢貧窮的縣份為優先，其他的也都取得一些共識。他呼籲朝野黨團，這是國家要做的事，不是哪個政黨在推動的，是全民應該有的共識，所以國民黨一定要堅持做對的事情。

朱立倫說，立法院財政委員會今天辦了公聽會，接下來還會有委員會相關審查，他相信22個縣市，甚至將來立法院真的要表決的時候，很多民進黨立委會憑著良心，支持財劃法新的修正。