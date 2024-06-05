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遭控用花東三法換國會改革案 柯建銘：我會蠢到這程度嗎

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，昨天在六月四日這天，成功阻止藍白合作毀壞憲政，是歷史的必然。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，昨天在六月四日這天，成功阻止藍白合作毀壞憲政，是歷史的必然。記者曾原信／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁力推花東交通三法，傅崐萁昨（4）日爆料，柯建銘曾想用支持花東三案，交換不審國會改革法案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天批評，柯建銘當初堅持處理花東三法，國會改革的法案可以緩一緩，態度反覆。柯建銘今天反擊，嚴正抗議傅崐萁稱用國會擴權法案換花東交通三法，毀憲亂政的法案怎麼可能換，「我會蠢到這程度嗎？」

針對傅崐萁指控法案交換說，柯建銘今天說，5月7日朝野協商總統到立法院進行國情報告，有談到國會改革沒有協商怎麼可以表決，應該要朝野協商結論才能表決，當時認為花東交通錢坑法案只有10條條文，每個版本都長一樣，都是違憲，大家講好先協商，目的就是要阻擋國會擴權法案5月17日無法表決通過。

柯建銘說，當初目的是要阻擋國會擴權法案黑箱通過，要遂行有協商結論才能表決，因此先協商花東交通三法案，但黃國昌一人就破壞協商，後來傅崐萁說要用三個錢坑法案換國會改革，民進黨團一開始就認為是違憲，怎麼可能換，違反權力分立原則。

柯建銘強調，任何抹黑指控都沒有用，大家都看在眼裡，當初只是要取得協商後表決的目的，只是最後沒成功就算了。

傅崐萁 國會改革 柯建銘

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黃國昌：柯建銘曾說先處理花東三法 國會改革法案先緩

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