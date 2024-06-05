中共對台軍演 陳永康：只是威懾武嚇心理戰

國民黨智庫今（5）日舉行諾曼第登陸80週年省思國家安全記者會，智庫國家安全組召集人、立委陳永康指出，中國大陸近日對台軍演，事實上中共船隻只有顯示位置，沒有實彈，也沒有對台干擾，國際民航航線也未受影響，證明只是對台威懾武嚇的心理戰。

國家政策研究基金會今天舉行諾曼第登陸80週年省思國家安全記者會，邀請國民黨主席朱立倫、陳永康、國民黨國際部主任黃介正、美國國務院國家安全研究訪問學者洪榮一、海軍備役少將夏光亞等人與會。

朱立倫致詞表示，國家安全責任屬於全民，不分朝野，民進黨不肯負責，國民黨還是要負起責任，從提出國家安全戰略法、兵推再到反登陸等保衛台灣議題，都是為了台灣好，希望民進黨不要再抹紅在野黨，民進黨當局應虛心以對，用具體行動捍衛中華民國。

陳永康分析，中國大陸近日對台聯合利劍2024A軍演，事實上中共船隻只有顯示位置，沒有實彈，也沒有對台干擾，國際民航航線也未受影響，證明只是對台威懾武嚇的心理戰，共軍同時演練其通訊，沒有任何實兵效果。

陳永康也指出，如果未來共軍發起登陸犯台，台灣必須在24到48小時內恢復電網、能源、醫療體系、糧食、血漿、路上交通、海上交通、電力供應等，如果無法恢復，社會堅韌性就會崩盤，到時候無需再問國軍能打幾天，有多大的戰力，其實社會早已崩盤。

陳永康認為，中國大陸對台是用不對稱的手法，包括威懾武嚇、磁吸利誘、美中角力、競合施壓、國際孤立等，軍演只是小環節，台灣不能只以軍演來判斷，中共武力犯台的施壓方法。

黃介正表示，從今年總統大選選後至今，中共對台灣實施軍事、經貿脅迫與壓力測試，都讓台灣感受很大，卻未激起國際社會的強烈反應，因為中共只是傳達一個政治訊息給台灣及國際社會，又讓大家沒有立即反應的藉口。面對中共軍事行動，台灣必須有非常穩定、冷靜的頭腦，所以國民黨支持更多的兵棋推演。

洪榮一指出，美方每次說完會保衛台灣的好聽檯面話後，都會問台灣，自我防衛決心何在，國外經常會以兩個指標來問台灣，包括究竟投入多少國防經費，以及部隊的準備程度。

洪榮一表示，目前韓國陸軍役期18個月、海軍20個月、空軍22個月，新加坡役期24個月；美國人會問，台灣役期只有1年，到底要做什麼，是當砲灰嗎。洪榮一呼籲，政府與人民都應誠實一點，真正戰爭發生時，只有自己可以幫助自己。