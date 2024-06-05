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傅崐萁推花東3案 陳其邁：沒看過他國有這種法律

中央社／ 高雄5日電
國民黨團總召傅崐萁推動花東3案，對此高雄市長陳其邁說，沒有看過其他國家有這種法律。中央社
國民黨團總召傅崐萁推動花東3案，對此高雄市長陳其邁說，沒有看過其他國家有這種法律。中央社

國民黨團總召傅崐萁推動花東3案，對此高雄市長陳其邁說，沒有看過其他國家有這種法律，國民黨內部應該先談好，「不然傅崐萁看起來好像是黨主席，什麼都他說了算。」

國民黨立委傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，並預告在7月16日前一定通過，民進黨批評是錢坑法案，現在傳出國民黨立法院黨團內部也有不同聲音。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪時回應媒體詢問，他說，以花東快速道路來說，要做此計畫要有路線的選擇，進行可行性評估、綜合規劃、細部設計等；「把這些（程序）都跳過去，用立法來形成決議，這些可能會跟行政權會有所扞格」，在整體工程、法律程序等也不是這樣處理。

「這大概是立法院有史以來第一次這樣做」，陳其邁表示，要看國民黨的說明，尤其財務部分都要在工程方面做詳細考量，「我是沒有看過其他國家有這種法律」。

傅崐萁 國民黨 陳其邁

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