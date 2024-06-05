快訊

檢警依客觀證據確定死者身分 唐治平若堅持不認母將成「有名無主屍」

TANK消失樂壇10年 罹不治之症病暴瘦 揭心聲：不會好了

印度選後觀察：莫迪勝選，但號召力降低、國會席次減少

李彥秀：朱立倫說花東三法已經被黑了 很難推

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立委李彥秀透露，國民黨主席朱立倫私下表示花東三法已經被黑了，所以很難去推。記者黃義書／攝影
立委李彥秀透露，國民黨主席朱立倫私下表示花東三法已經被黑了，所以很難去推。記者黃義書／攝影

國民黨立法院總召傅崐萁力推花東交通三法，日前更預告7月16日本會期延會結束前要通過。不過，由於黨內雜音不斷，傅崐萁昨（4）日改稱黨內有完全共識才推。國民黨文傳會主委、立委李彥秀今（5）日透露，國民黨主席朱立倫私下表示花東三法已經被黑了，所以很難去推。

李彥秀今天接受廣播節目專訪，被問及花東交通三法。李彥秀表示，這兩天黨團開會討論，大家提出不同的意見，最後傅崐萁的結論是，「所以黨團要過的法案，都會尊重大家的意見，如果大家有不同的意見，優先順序可以暫作調整。」

李彥秀指出，黨團大會的共識，花東交通三法必須要在財務可行性評估、環評、工程可行性等三大前提之下才進行；傅崐萁說先排交通委員會，舉行公聽會。李也透露，「朱立倫私底下說花東三法已經被黑了，所以很難去推。」

主持人追問主席這樣講？李彥秀表示，主計處沒有完整評估，直接框兩兆，對花蓮人來說不盡公平，儘管三個加起來可能有，但是不是有其他闢建的方式，例如傅崐萁說要設立基金、BOT形式等。而無論是行政院、交通部、傅崐萁的說法，背後都要有更多的理論基礎，跟詳細的討論。

李彥秀認為，如果要詳細的討論，要思考7月16日是不是好的時間點，且立法院長韓國瑜也希望所有的法案經過委員會充分共識。主持人詢問，所以暫時沒有了？李彥秀回答，「沒有了，他（傅崐萁）昨天沒有堅持」。

傅崐萁 國民黨 李彥秀

延伸閱讀

為連任黨魁隱忍傅崐萁？ 朱立倫批：要讓國民黨亂

立法院4民生法案三讀 傅崐萁：欣慰朝野一心

傅崐萁指環島高鐵可採BOT模式 政府不用出資

花東交通三法黨內有雜音？傅崐萁：黨內有完全共識才推

相關新聞

李彥秀：朱立倫說花東三法已經被黑了 很難推

國民黨立法院總召傅崐萁力推花東交通三法，日前更預告7月16日本會期延會結束前要通過。不過，由於黨內雜音不斷，傅崐萁昨日改...

北市警局長人事爭議 張榮興曝蔣萬安見李西河情形

台北市警局長人事爭議餘波蕩漾，傳出台北市政府不滿內政部長劉世芳強推李西河任北市警局長。劉世芳今稱「已經處理好了」。警政署...

打詐專法重點一次看 劉世芳：「雙源齊清」加強打詐

打詐新四法正在立法院審議中，內政部主責「詐欺犯罪危害防制條例草案」，俗稱打詐專法，內政部長劉世芳說，草案從上游強化金融、...

全力支持修憲廢監院 陳菊：三權分立理想從沒改變

廢除監察院討論再起，監察院長陳菊今天表示，她對三權分立的理想，從來沒有改變、充滿期待，只要立法院透過修憲程序來廢除監察院...

拜登不排除武力防衛台灣 學者分析背後含義：仍不離戰略模糊範圍

美國總統拜登接受《時代雜誌》（TIME）專訪時指出，不排除動用美國武力保護台灣的可能性。對此，政治大學外交系教授黃奎博今...

審科偵法草案立委質疑何不修刑訴法 鄭銘謙：透過內控防濫用

攸關打詐及偵辦重大刑事犯罪的科技偵查及保障法草案，今（5）日立法院司法及法制委員會再度進行審查，朝野立委雖然對訂立專法普遍予以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。