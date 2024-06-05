李彥秀：朱立倫說花東三法已經被黑了 很難推

國民黨立法院總召傅崐萁力推花東交通三法，日前更預告7月16日本會期延會結束前要通過。不過，由於黨內雜音不斷，傅崐萁昨（4）日改稱黨內有完全共識才推。國民黨文傳會主委、立委李彥秀今（5）日透露，國民黨主席朱立倫私下表示花東三法已經被黑了，所以很難去推。

李彥秀今天接受廣播節目專訪，被問及花東交通三法。李彥秀表示，這兩天黨團開會討論，大家提出不同的意見，最後傅崐萁的結論是，「所以黨團要過的法案，都會尊重大家的意見，如果大家有不同的意見，優先順序可以暫作調整。」

李彥秀指出，黨團大會的共識，花東交通三法必須要在財務可行性評估、環評、工程可行性等三大前提之下才進行；傅崐萁說先排交通委員會，舉行公聽會。李也透露，「朱立倫私底下說花東三法已經被黑了，所以很難去推。」

主持人追問主席這樣講？李彥秀表示，主計處沒有完整評估，直接框兩兆，對花蓮人來說不盡公平，儘管三個加起來可能有，但是不是有其他闢建的方式，例如傅崐萁說要設立基金、BOT形式等。而無論是行政院、交通部、傅崐萁的說法，背後都要有更多的理論基礎，跟詳細的討論。

李彥秀認為，如果要詳細的討論，要思考7月16日是不是好的時間點，且立法院長韓國瑜也希望所有的法案經過委員會充分共識。主持人詢問，所以暫時沒有了？李彥秀回答，「沒有了，他（傅崐萁）昨天沒有堅持」。