退役官兵違國安法 退輔會追討15人退休俸7人已收繳
民進黨立委林楚茵今（5）日在立法院質詢，關切違反國安法遭判刑確定的退役軍士官應返還退俸，退輔會目前的追討情況。退輔會退除給付處處長羅馬可指出，目前共有15人須追繳，已完成7人收繳，另8人移送法務部行政執行。
立法院外交及國防委員會今天邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發報告業務概況，並備質詢。
林楚茵質詢指，她於3月6日質詢提到，當時違反國安法遭判刑確定共14名退役軍士官，應返還退俸金額達新台幣4567萬2549元，但尚未返還金額高達85%、3899萬1716元，高達85%尚未返還、追回，因此詢問目前追回進度。
嚴德發指出，退役官兵違反國安法，退輔會依法行政，這是一定要追繳的，「我們一定會貫徹命令」。
羅馬可表示，有關於退役軍士官違反「國安法」判刑確定，應返還退俸共有15人，退輔會已經完成7人的收繳，另外8人全部都已經移送法務部來做行政執行，後續每年在所得稅申報完之後，退輔會在7、8月間還會再做一次盤點，再做一次移送。
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