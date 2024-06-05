拜登重申對台安全承諾 外交部表示歡迎與感謝

美國總統拜登日前接受《時代雜誌》專訪時表示，「若中國試圖片面改變現狀，美方不會不保護（defend）台灣，因此美方也持續提供台灣能力以及與區域盟邦協商」；並指如果中國侵台，「不會排除動用美國武力（Not ruling out using US military force. ）」。對於拜登總統再度重申美國對台灣長期的安全承諾以及對區域和平與穩定現狀的高度重視與支持，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部新聞稿表示，中國近來以民主國家正常且例行的民主程序作為藉口，頻繁對區域進行軍事施壓、灰色地帶脅迫及發表恫嚇言論，已嚴重威脅區域和平、穩定與繁榮，引發國際社會高度關切。我國將堅定捍衛台灣自由、民主與安全，持續提升自我防衛能力，並與美國等理念相近國家深化合作，共同確保台海現狀及以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定與繁榮。