拜登重申不排除武力保台 外交部誠摯感謝

美國總統拜登接受時代雜誌專訪,重申不排除動武保台。外交部今(5)日表示,台灣將堅定捍衛自由民主與安全,持續提升自我防衛能力,並與美國等理念相近國家深化合作,共同確保台海現狀、促進印太區域和平。

外交部中午表示,美國總統拜登(Joe Biden)日前接受《時代雜誌》(TIME)專訪時表示,「若中國試圖片面改變現狀,美方不會不保護(defend)台灣,因此美方也持續提供台灣能力以及與區域盟邦協商」;拜登總統並表示,如果中國侵台,「不會排除動用美國武力(Not ruling out using US military force.)」。

外交部指出,關於拜登再度重申美國對台灣長期的安全承諾,以及美國高度重視與支持區域和平與穩定現狀,外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部強調,中國近來以民主國家正常且例行的民主程序作為藉口,頻繁對區域進行軍事施壓、灰色地帶脅迫及發表恫嚇言論,已嚴重威脅區域和平、穩定與繁榮,引發國際社會高度關切。

外交部表示,台灣將堅定捍衛自由、民主與安全,持續提升自我防衛能力,並與美國等理念相近國家深化合作,共同確保台海現狀及以規則為基礎的國際秩序,促進印太區域和平、穩定與繁榮。