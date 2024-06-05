精神不可分割 嚴德發：退輔會所屬單蔣公銅像不允許動

退輔會主委嚴德發今（5）日到立院外交國防委員會，進行首度業務報告。他在答覆國民黨立委徐巧芯質詢時表示，「榮民前輩與先總統蔣公在精神上不可分割」，因此不會搬動或拆除退輔會所屬單位內的蔣公銅像或照片。

徐巧芯說，自己曾質詢前主委馮世寬，銅像去留的問題，當時馮世寬明確表達，強烈反對拆除銅像。如今蔡政府變為賴政府，嚴主委對此議題的看法，與馮主委有什麼異同？

嚴德發沒有直接回答，而先表示本周一自己到台北榮家進行端節慰問，看到榮家建物前面有一張很大的先總統蔣公與夫人蔣宋美齡女士的合照。榮家主任告訴他，每天都有榮民去保養，把它擦得很乾淨。這個小故事讓他感覺，榮民前輩與先總統蔣公在精神上是不可分割的。所以答案很清楚，現狀不能夠破壞，因此銅像、畫像，退輔會都維持現狀，不允許去搬動它。

徐巧芯追問，前閣揆陳建仁曾經指示，軍方要配合轉型正義，不過當時的國防部長邱國正、退輔會主委馮世寬，都認為在軍中有特殊的堅持，那麼嚴德發是否也有自己的堅持？嚴德發回答，最起碼在榮家、榮院等退輔會所屬單位，「我不會動它」。