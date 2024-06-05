支持重啟數位身分證？ 劉世芳曝最大困擾：須審慎評估

數位身分證政策推動喊卡，內政部長劉世芳上任後首度表態，目前法源和法令基礎還是不夠，若要重啟，最大困擾還是國安疑慮，要修的法也不止個人資料保護法、戶籍法、資通安全管理法，還有其他相關措施，當前各部會還沒共識，若貿然啟動，資安問題會很大，須審慎評估。

立法院內政委員會今排審打詐專法「詐欺犯罪危害條例」，內政部長劉世芳列席備詢。國民黨立委張智倫問及數位身分證暫緩推動原因，劉回覆，當時朝野都同意暫緩，主因是數位身分證在資安、個資及法令都不足，貿然推動將造成個資外洩或資安問題，成更大詐騙來源。

張智倫進一步追問，新部長是否支持重啟數位身分證推動。劉世芳認為，不能完全這樣講，目前數位身分證法源和法令基礎還是不夠，譬如個資這塊，機構和機構之間又要如何授權，若循往例採行政授權法令仍舊不足，出事了誰負責，不能說公務員記過即可。

張智倫認為，目前數位身分證總經費約為48億，現已花了14億，這都是人民納稅錢，每年還有花6375萬進行維護，行政院當時指出，政策暫緩原因中，包括中國大陸可能攻擊台灣資安系統，確有此事？目前個資法、戶籍法、資通安全管理法有修法等配套措施？

劉世芳指出，這都要從長計議，上述三法都散落在各部會，目前內部還沒有共識，若貿然啟動，背後資安問題還是很大，須審慎評估才能決定。她坦言，若要重啟新式數位身分證，國安疑慮確實是最大困擾，要修的法不止三個，還有其他相關措施。

此外，張智倫不滿稱，他身為立法院數位身分證換發政策及預算執行調閱小組成員，得標規劃案的國巨管理顧問公司相關資料卻提供不齊全，「PC晶片卡及印製設備乙式」購案服務企劃書與附件內容從第一頁但最後一頁都反黑，請問用意何在？劉世芳則強調，內政部所提供的資料，都依照政府資訊公開法和個人資料保護法辦理。