陳菊贊成修憲廢考監 柯建銘：這不是優先的題目

國民黨跟民眾黨主張廢除考試院跟監察院，監察院長陳菊今（5）日表示，於三權分立的理想從未改變，只要立法院透過修憲程序監察院，全力支持。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，憲政體制下每個人都要遵守，憲政改造是另外的題目，這不是最優先，現在也沒這個題目。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，在憲政設計還沒變動錢，大法官解釋憲法一定按照憲政設計制度跟方向，例如總統不提名監察委員是違憲，總統提名後，立法院部隊人選進行可否決定也違憲，大法官解釋講得很清楚。

莊瑞雄說，如果廢監察院當然要有社會共識，民進黨長期以來認為就是要廢考監兩院，手段只有透過修憲程序，否則都是違憲，根本達不到。

柯建銘表示，大法官解釋，就是前總統陳水扁執政時期，程序委員會就擋案，監察院長達3年多沒有監察委員，所以大法官做出這樣解釋，憲政體制下都要遵守。

柯建銘說，憲政改造是另外題目，不要混在一起談，現在沒有這個題目，也不最優先推動的提案。