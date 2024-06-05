快訊

快搶！蘋果上架多款特價Mac整修品 「官方認證」售價直降85折

唐治平母逝恐無法負擔喪葬費 白雲允相助：我來處理

日籍遊客後壁湖潛水10公尺耳膜破裂溺死！教練夫妻確定要坐牢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳菊贊成修憲廢考監 柯建銘：這不是優先的題目

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）及幹事長吳思瑤（左）上午於立法院舉行輿情回應記者會。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）及幹事長吳思瑤（左）上午於立法院舉行輿情回應記者會。記者曾原信／攝影

國民黨跟民眾黨主張廢除考試院跟監察院，監察院長陳菊今（5）日表示，於三權分立的理想從未改變，只要立法院透過修憲程序監察院，全力支持。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，憲政體制下每個人都要遵守，憲政改造是另外的題目，這不是最優先，現在也沒這個題目。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，在憲政設計還沒變動錢，大法官解釋憲法一定按照憲政設計制度跟方向，例如總統不提名監察委員是違憲，總統提名後，立法院部隊人選進行可否決定也違憲，大法官解釋講得很清楚。

莊瑞雄說，如果廢監察院當然要有社會共識，民進黨長期以來認為就是要廢考監兩院，手段只有透過修憲程序，否則都是違憲，根本達不到。

柯建銘表示，大法官解釋，就是前總統陳水扁執政時期，程序委員會就擋案，監察院長達3年多沒有監察委員，所以大法官做出這樣解釋，憲政體制下都要遵守。

柯建銘說，憲政改造是另外題目，不要混在一起談，現在沒有這個題目，也不最優先推動的提案。

大法官 監察院

延伸閱讀

花東三法藍營有雜音 柯建銘喊話：撤案才是釜底抽薪

影／朝野協商實現程序正義 柯建銘：憲政體制校正回歸

柯建銘拒簽「原住民保留地禁伐補償條例」 朝野繼續協商

黃國昌：柯建銘曾說先處理花東三法 國會改革法案先緩

相關新聞

修財劃法 地方籲擴大統籌款規模

財政收支劃分法逾廿五年未修，在野黨立委力推修法，多數地方政府財政官員呼籲中央擴大統籌款規模，財政部長莊翠雲則表示對地方的...

花東三法惹議 傅崐萁踩煞車

國民黨立院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，更預告本會期延會結束前三讀，引發黨內外反彈；傅昨態度鬆動稱，黨內一定是有完全共...

綠發動「諾曼第反攻」 劍指韓國瑜

新國會開議以來，民進黨立法院黨團失去席次多數優勢，在表決中居於劣勢，近期綠營發起反攻，將矛頭對準立法院長韓國瑜。民進黨團...

立院初審 境外平台未配合防詐可罰1億

立法院內政委員會昨初審通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」，規範一定規模的境外網路廣告平台業者若未在台設法律代表人、不配...

新聞幕後／花東交通三法藍委有異見 智庫也是關鍵

國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，六月一日才大動作在花蓮預告，七月十六日延會結束前「一定過關」，昨又臨時踩煞車...

黃國昌：覆議案不通過 卓榮泰恐該知所進退

行政院對國會職權修法提出覆議案，引發朝野攻防。民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團不支持行政院的覆議，覆議案若不通過，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。