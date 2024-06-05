拜登願武力保台 朱立倫：一定要使用「2D戰略」

美國總統拜登在接受專訪時指出，他不排除動用美國武力保護台灣可能性。國民黨主席朱立倫今天說，在整體戰略上，一定要使用「2D戰略」，也就是除了保衛台灣外，還要能緩和氣氛、交流對話，不希望台灣變成最危險的地方。

美國總統拜登（Joe Biden）接受「時代雜誌」（TIME）專訪時指出，他不排除動用美國武力保護台灣的可能性。在此之前，拜登至少已4度表態願意出兵保台。

朱立倫今天上午參加國民黨智庫所舉辦的「諾曼地登陸80周年省思國家安全」活動前受訪表示，不論是美國或是全世界的媒體都公認，台灣是最危險的地方，國民黨作為中華民國重要政黨，絕不希望台灣變成最危險地方，所以不斷對台灣的安全戰略提出建言，希望能夠保衛台灣，讓台灣更安全。

朱立倫強調，在整體的戰略上，一定要同時使用「國防」（Defense）與「對話」（Dialouge）並進的2D戰略，也就是不斷透過保衛台灣外，還要能緩和氣氛、交流對話，這些都是雙方重要責任，不希望台灣變成最危險的地方。

針對中國台企聯昨天聲明呼籲民進黨不要在兩岸關係上提油救火，朱立倫說，他在接待外賓時也提到，總統賴清德上任後，不斷製造問題，造成國內對立，也造成兩岸間可能發生的更嚴重衝突。朱立倫表示，作為負責任的領導人，應要能夠促進和平、減少爭議，賴總統應該要真正以人民為念，讓人民能過安定、安心、安全的好日子。

國民黨國際部主任黃介正表示，拜登的講話與過去態度一致，拜登認為如果中共對台動武，美國必然會有軍事反應，但沒特別明確說明軍事反應為何。黃介正說，美國協助台灣自我防衛，包括提供武器裝備、通訊情報，但如果把此舉動縮短成報紙標題「協防」，恐讓讀者誤以為美軍要來跟台灣並肩作戰，或是幫台灣教訓解放軍，這就有一點過頭，這些都不在拜登講話的意涵中。

此外，有媒體報導，國民黨立法院黨團總召傅崐萁認為花東三法，黨內一定要有共識才會推動，朱立倫則說，任何重要的地方建設都是地方民意所需求的，但需就環境、財務、可行性提出建言給立法院黨團。

朱立倫表示，重要法案需要尋求共識，花東三法有必要性，但也有需要共同取得共識的過程，希望在過程中讓社會多了解，讓意見多溝通，最後形成共識，成為大家一起推動的重要政策。