快訊

快搶！蘋果上架多款特價Mac整修品 「官方認證」售價直降85折

唐治平母逝恐無法負擔喪葬費 白雲允相助：我來處理

日籍遊客後壁湖潛水10公尺耳膜破裂溺死！教練夫妻確定要坐牢

立院三讀職權修法 送總統及行政院咨請公布

中央社／ 台北5日電
立法院日前完成國會職權修法三讀，國民黨立委盼該法能將陽光照進國會，民進黨立委則指責該法是擴權惡法。記者潘俊宏／攝影
立法院日前完成國會職權修法三讀，國民黨立委盼該法能將陽光照進國會，民進黨立委則指責該法是擴權惡法。記者潘俊宏／攝影

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文、刑法部分條文。立法院人士說，今天已把全案送總統府及行政院，將咨請總統公布。

民團發起「青鳥行動」，號召民眾到立法院外抗議國會職權修法，而在藍白挾人數優勢下，朝野歷經4天表決大戰，立法院會5月28日三讀修正通過關於國會職權修正法案的立法院職權行使法部分條文、刑法部分條文。

行政院長卓榮泰5月28日深夜指出，政院將會在收到立法院三讀通過的條文後，研議依憲法增修條文所定程序移請立法院覆議。

立法院會5月31日進行第11屆第1會期第16次會議，院會中由秘書長周萬來宣讀第15次會議議事錄，包括前次院會「討論事項」第1案和第2案（即國會職權法案）均決議修正通過。當時院會主席、立法院長韓國瑜宣告，針對第15次會議議事錄，並無委員或黨團提出錯誤或遺漏之處，議事錄確定。

關於三讀通過的法案何時送出立法院，立法院人士說，相關文書作業整理很快，今天送出立法院。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

中華民國憲法 立法院 行政院

延伸閱讀

立院今審打詐專法 劉世芳：四法連動才能遏止詐騙

衛福部長邱泰源立院初登場 回應醫院關床議題：會確實了解

賴總統三承諾 打造AI島…盼產業界持續投資新創、應用系統

立院三讀通過提高原民禁伐補償金 原民會憂排擠資源

相關新聞

修財劃法 地方籲擴大統籌款規模

財政收支劃分法逾廿五年未修，在野黨立委力推修法，多數地方政府財政官員呼籲中央擴大統籌款規模，財政部長莊翠雲則表示對地方的...

花東三法惹議 傅崐萁踩煞車

國民黨立院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，更預告本會期延會結束前三讀，引發黨內外反彈；傅昨態度鬆動稱，黨內一定是有完全共...

綠發動「諾曼第反攻」 劍指韓國瑜

新國會開議以來，民進黨立法院黨團失去席次多數優勢，在表決中居於劣勢，近期綠營發起反攻，將矛頭對準立法院長韓國瑜。民進黨團...

立院初審 境外平台未配合防詐可罰1億

立法院內政委員會昨初審通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」，規範一定規模的境外網路廣告平台業者若未在台設法律代表人、不配...

新聞幕後／花東交通三法藍委有異見 智庫也是關鍵

國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，六月一日才大動作在花蓮預告，七月十六日延會結束前「一定過關」，昨又臨時踩煞車...

黃國昌：覆議案不通過 卓榮泰恐該知所進退

行政院對國會職權修法提出覆議案，引發朝野攻防。民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團不支持行政院的覆議，覆議案若不通過，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。