高市黨部新科主委黃文益回嗆 會讓柯志恩看到什麼叫萬馬奔騰

民進黨高雄市黨部主委今天交接，由現任主委許智善交棒給高市議員黃文益，黃宣示擴增黨員數等5大目標，同時回嗆先前立委柯志恩接任國民黨高市黨部主委時的「放馬過來」說法，指民進黨絕對會讓柯志恩看到什麼叫做「萬馬奔騰」，對此，國民黨高雄市黨部不予回應。

黃文益說，接任主委有很多基層扎根的工作要做，包括里長、議員、市長選舉的提名部署，如何把民進黨的戰力極大化。為擴大基本盤，未來黨員數希望從4.7萬人增加到5萬人以上，並密集下鄉尋找有志為高雄基層服務的里長人選；另每個選區會個別考量提議員提名席次，這關乎未來議會是否過半，所以要以科學的依據進行布局，不是任憑某一人的臆測，「未來民調，會是重要的依據」。

民進黨市長初選部分，黃文益強調是由中央黨部執行，但地方黨部會保持中立，協助有能力、有條件為高雄打拚的市長候選人，能在公平狀態下發揮訴求。本身湧言會的他並強調，不管哪個派系，市黨部主委一定跳脫中立，保持中立，做好輔選角色，不管誰出線，市黨部一定全力支持，不會偏向哪一個候選人，「黨員市民放心，絕對堅持地做到」。

黃表示，國民黨高市黨部主委柯志恩，極可能是黨部鎖定的下屆市長人選，當時柯就任時市黨部主委時揚言要民進黨「放馬過來」，在此他也要宣示，不會讓柯在立法院只尊從黨意，接下來民進黨會讓柯志恩感受到，什麼叫「萬馬奔騰」。民進黨市黨部在下一屆選舉一定扮好先鋒角色，不只是基層組織的政黨黨部，而是全面性，橫跨政策討論，實質重視高市需求發展的政黨。

而針對日前柯志恩與民眾黨立委林國成談及「藍白合」一事，黃文益說，藍白對高雄覬覦許久，他覺得可惜的是，藍或白都沒把高雄當家的概念，而認為是戰績，攻城掠地的堡壘，這樣對高雄市民是非常傷，非常沒有情感的，國民黨若繼續保有這樣的思考邏輯的話，相信下一次選舉，高雄市民仍不會放心把高雄交給這樣的政黨。