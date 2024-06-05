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陸砍台134項目ECFA關稅減讓 侯友宜：已輔導業者及轉型

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，恐衝擊台灣中小傳產企業，新北市長侯友宜表示，已跟業者做好輔導及轉型準備。記者張曼蘋／攝影
台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，恐衝擊台灣中小傳產企業，新北市長侯友宜表示，已跟業者做好輔導及轉型準備。記者張曼蘋／攝影

中國大陸國務院關稅稅則委員會日前公告，台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，恐衝擊台灣中小傳產企業。新北市議員周勝考今總質詢時希望市府給予業者協助，並詢問前台北縣時期曾與大陸南京市締結姐妹市，「現在有無規畫互動？」新北市長侯友宜表示，已跟業者做好輔導及轉型準備；至於南京，侯則說，「今年比較忙，但這些不一定要他來往才能達到效果」。

周勝考表示，當初侯友宜競選總統時，對安居樂業很關注，現在大陸制裁對待台灣，是人民、傳產損失，雖然現在開始靠電子產業，但也不可靠，最後還是大陸會有辦法仿冒，「新北人口多，要如何跟大陸和解，要求千萬不要動新北市？」

侯友宜說，中國大陸ECFA一些項目取消關稅優惠，攸關很多傳統業者，之前就有跟業者做好輔導及相關準備，經發局也開過很多會議，針對怎麼面對這些衝擊，並在轉型過程中更到位，雖然這些項目在新北占比的影響不大，比例約0.012%，但最主要是後續問題，若未來更多產業受衝擊，才是要跟大陸好好坐下來，友善溝通的事情。

周勝考說，新北以前在前台北縣時期在馬英九時任總統時，跟南京是姊妹市，「現在有無規劃跟南京有互動？」周說，希望侯藉由民間力量，把新北推出去，讓大陸知道，新北市是善意。

侯友宜則說，他今年比較忙，7、8月碰到聖嬰，極端氣候必須要充分因應，且這些不一定是一定要他來往，才能達到效果，最主要是要多多溝通，新北也有很多人在大陸做生意，相信很多面向都可以做好掌控；而他也會透過民間、宗教等力量多溝通。

最後，周勝考盼侯友宜呼籲大陸國家主席習近平不要亂來，否則現在文攻武嚇、恐怖陰影，總統賴清德一句話不對，炸彈就來，希望侯能溝通「新北市民沒有得罪你」。

侯友宜也說，「是，台灣人民不能接受文攻武嚇」，不過現在中央在推動全民國防，新北也會做好盤整。

侯友宜 溝通

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