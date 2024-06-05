藍提廢監院不廢權、先凍再廢 綠：除修憲其餘都是違憲

藍營立委日前提出「廢院不廢權、先凍再廢」的廢監察院主張，監察院長陳菊今（5）日表示，支持、尊重立法院透過修憲程序廢除監察院。民進黨立法院黨團說，廢監察院手段只有一個，就是透過修憲程序，其餘都是違憲。

民進黨團今天上午在立法院舉行「國民黨與民眾黨向憲法，向民意，起義來歸」記者會。

國民黨立委羅智強等人日前出4點廢監院主張，強調廢院不廢權、先凍再廢、否決人事同意權、廢監院修憲案併2026或2028年選舉。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，在目前憲政設計還沒有變動之前，大法官在解釋憲法一定按照現在憲政設計制度去解釋。因此，總統不提名監察委員是違憲，總統提名之後，立法院不去做人選可否的決定，也是違憲。

莊瑞雄指出，如果真的要廢除監察院，當然要社會共識，民進黨從以前到現在都主張廢監察院，但廢監院手段只有一個，就是透過修憲程序，否則其餘全部都是違憲，用違憲方式廢除一個憲政機關，根本達不到目的。

民進黨團總召柯建銘表示，大家都要遵守憲政體制，憲政改造是立法院的職責，但不是目前最優先的題目。

柯建銘說，為什麼會有大法官釋字第632號，就是陳水扁擔任總統期間，有3年多時間沒有監委，後經民進黨立委聲請釋憲後做出這樣的解釋。

前總統陳水扁在2004年12月20日提名29位監委，當時居於國會多數的國、親立委未行使人事同意權，2005年2月1日新一屆立委就任後，陳水扁同年4月再次提名，該屆立委仍以國、親立委居多數，再次杯葛人事同意權排入議程。2005年6月，民進黨立委聲請釋憲。2007年8月，大法官作出釋字第632號解釋，宣告立法院不行使同意權違憲，不過第6屆立委任內仍未行使同意權。

直到2008年政黨輪替後，時任總統馬英九重新提名，國民黨居國會多數，監察院才終結長達3年6個月沒有監委的情況。