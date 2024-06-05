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陳菊：婦女就業與經濟平等問題 盼落實CEDAW

中央社／ 台北5日電
監察院長陳菊今天出席「CEDAW，2024婦女就業與經濟國際論壇」。記者蔡晉宇／攝影
監察院長陳菊今天出席「CEDAW，2024婦女就業與經濟國際論壇」。記者蔡晉宇／攝影

人權會主委陳菊今（5）日表示，CEDAW已屆滿45週年，台灣在2009年發表初次國家報告後，有若干停滯不前的瓶頸，如婦女就業、婚姻家庭制度、經濟平等問題，盼聚焦討論，克服困難，落實CEDAW。

為監督政府落實「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」第4次國家報告國際審查結論性意見與建議，人權會今天舉辦「2024婦女就業與經濟安全國際論壇」，邀國際人權專家、國內NGO團體、政府機關等，對相關法規、政策交流意見。

陳菊上午出席論壇在開幕致詞時表示，聯合國在1979年12月通過CEDAW，今年屆滿45年，全球超過9成國家批准CEDAW，是最重要的國際婦女人權法典，對消除歧視、促進性別平等發揮重要影響力。

陳菊說明，例如蒙古通過性別平等法、南非通過家庭暴力防治法等，都有CEDAW的理想參與，所有聯合國核心人權公約中，CEDAW是台灣最早嘗試推動在地化，這是很多婦女運動者奮鬥的成果。

陳菊指出，1980年代後期，她剛坐牢回來，就參與婦女團體在華西街發起救援雛妓運動，印象非常深刻、感動；1990年代婦運推動一系列民法修法運動，扭轉夫權獨大的婚姻家庭制度，催生多部性別暴力防治法律。

陳菊提到，2000年她擔任行政院勞委會主委時，促成通過兩性工作平等法；2004年婦女團體及專家成功遊說行政院、立法院推動CEDAW國家報告，開啟台灣的人權公約在地審查模式，至今已15年。

陳菊表示，台灣早年因戒嚴體制、特殊國際處境，不熟悉國際婦女人權法典，但因本土婦權團體努力，很多思想啟發、制度改革，為CEDAW引進台灣打下基礎，現在台灣全盤接受CEDAW的規範。

陳菊解釋，CEDAW跟台灣本土婦女運動匯流，可說是政府跟國內外社會在檢視性別平等，有共同、明確的標準，CEDAW定期報告機制就像是國家定期性平的健康檢查，已完成4次CEDAW國家報告審查，是所有人權公約中最多的。

陳菊指出，近年已廢除刑法通姦罪、同性婚姻合法化、成立人權會、修正性別暴力防治法規等，但有若干停滯不前的瓶頸，譬如婦女就業、婚姻家庭制度、經濟平等問題等，希望能聚焦討論，如何克服困難、落實CEDAW，是慶祝CEDAW通過45週年的最好方式。

陳菊強調，人權和性別平等已經是普世價值，但永遠需要透過在地實踐、世代接力，才能捍衛台灣民主自由和性別平等，人權是永遠的追求，將持續與民間合作，共同努力。

人權 性別 陳菊

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