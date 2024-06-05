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嚴德發：榮民與蔣公精神上不可分割 銅像不宜搬動

中央社／ 台北5日電

退輔會主委嚴德發今天指出，榮民前輩與蔣公在精神上是不可分割的，因此他對蔣公銅像議題的答案很清楚，「現狀不能破壞」，銅像、畫像也好，就是維持現狀，不宜去搬動。

前國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬4月在立法院答詢時，曾強調「堅決反對」拆除蔣公銅像。國民黨立委徐巧芯今天在立法院外交及國防委員會再詢問嚴德發對蔣公銅像拆除議題的態度。

嚴德發答詢指出，端午節將近，他3日前往台北榮家端節慰問，建築物前方掛著先總統蔣公與蔣宋美齡女士的照片，榮家主管表示，每天都有榮民將照片擦拭乾淨並保養；這個小故事讓他感覺到，榮民前輩與先進跟蔣公在精神上是不可分割的。

嚴德發強調，因此他對這個議題的答案很清楚，「現狀不能破壞」，銅像、畫像也好，就是維持現狀，不宜去搬動。

嚴德發 榮民

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