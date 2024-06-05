花東三法藍營有雜音 柯建銘喊話：撤案才是釜底抽薪

國民黨立法院黨團總召傅崐萁力推花東三法，卻傳出國民黨內有雜音。民進黨團總召柯建銘今（5）日表示，國民黨的說法僅供參考，直接撤案才是釜底抽薪，不要放煙霧彈；相信未來錢坑法案非常多，民進黨團按照程序處理，該釋憲一定會提釋憲。

柯建銘指出，國民黨跟民眾黨聯合提案花東三大條例，原本已經排案準備表決，最後還沒有處理；傅崐萁跟民眾黨立委張啟楷稱不花政府的錢，不舉債、不編特別預算，不會債留子孫，但要用特別條例方式要求行政部門編預算，這不是特別預算是什麼？提特別預算叫政府要編列當然違憲。

柯建銘批評，民眾黨團總召黃國昌非常正經說不贊成特別預算，明明領銜提案，還在講謊話，想要用特別條例去強押政府去做，這是毀憲亂政。

對於有國民黨立委建議花東三條例拆開處理，柯建銘說，「不要演戲」，每個法案都違憲，難道拆開處理就不違憲嗎？這是什麼邏輯，用特別條例叫政府編特別預算，違反權力分立原則，非常懷疑國民黨內部民主的能量。

柯建銘呼籲，國民黨不要放煙霧彈，應該面對核心問題回答，把花東三條例都撤案，否則只是欺騙台灣人民。

柯建銘強調，未來藍白合推的錢坑法案非常多，民進黨團會依照程序處理，該釋憲一定會釋憲。