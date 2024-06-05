快訊

要專業還要經營社群 幼兒園「懂拍」讓親師關係變好？

因應少子化 教長鄭英耀：支持公私併、推技職單科專門學校

郭智輝處女秀 坦承「人生很多第一次有點緊張」

花東三法藍營有雜音 柯建銘喊話：撤案才是釜底抽薪

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，昨天在6月4日這天，成功阻止藍白合作毀壞憲政，是歷史的必然。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，昨天在6月4日這天，成功阻止藍白合作毀壞憲政，是歷史的必然。記者曾原信／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁力推花東三法，卻傳出國民黨內有雜音。民進黨團總召柯建銘今（5）日表示，國民黨的說法僅供參考，直接撤案才是釜底抽薪，不要放煙霧彈；相信未來錢坑法案非常多，民進黨團按照程序處理，該釋憲一定會提釋憲。

柯建銘指出，國民黨跟民眾黨聯合提案花東三大條例，原本已經排案準備表決，最後還沒有處理；傅崐萁跟民眾黨立委張啟楷稱不花政府的錢，不舉債、不編特別預算，不會債留子孫，但要用特別條例方式要求行政部門編預算，這不是特別預算是什麼？提特別預算叫政府要編列當然違憲。

柯建銘批評，民眾黨團總召黃國昌非常正經說不贊成特別預算，明明領銜提案，還在講謊話，想要用特別條例去強押政府去做，這是毀憲亂政。

對於有國民黨立委建議花東三條例拆開處理，柯建銘說，「不要演戲」，每個法案都違憲，難道拆開處理就不違憲嗎？這是什麼邏輯，用特別條例叫政府編特別預算，違反權力分立原則，非常懷疑國民黨內部民主的能量。

柯建銘呼籲，國民黨不要放煙霧彈，應該面對核心問題回答，把花東三條例都撤案，否則只是欺騙台灣人民。

柯建銘強調，未來藍白合推的錢坑法案非常多，民進黨團會依照程序處理，該釋憲一定會釋憲。

國民黨 柯建銘 釋憲

延伸閱讀

影／朝野協商實現程序正義 柯建銘：憲政體制校正回歸

柯建銘拒簽「原住民保留地禁伐補償條例」 朝野繼續協商

黃國昌：柯建銘曾說先處理花東三法 國會改革法案先緩

黃珊珊稱坐下談不能預設前提 柯建銘批藍白合作犯罪卻怪警察

相關新聞

北市警局長人事爭議 張榮興曝蔣萬安見李西河情形

台北市警局長人事爭議餘波蕩漾，傳出台北市政府不滿內政部長劉世芳強推李西河任北市警局長。劉世芳今稱「已經處理好了」。警政署...

打詐專法重點一次看 劉世芳：「雙源齊清」加強打詐

打詐新四法正在立法院審議中，內政部主責「詐欺犯罪危害防制條例草案」，俗稱打詐專法，內政部長劉世芳說，草案從上游強化金融、...

全力支持修憲廢監院 陳菊：三權分立理想從沒改變

廢除監察院討論再起，監察院長陳菊今天表示，她對三權分立的理想，從來沒有改變、充滿期待，只要立法院透過修憲程序來廢除監察院...

拜登再拋防衛台灣 賴士葆分析其目的：我方不應被沖昏頭

美國總統拜登接受《時代雜誌》（TIME）專訪時指出，不排除動用美國武力保護台灣的可能性。拜登至今至少已4度表態願意出兵防...

與盧秀燕、江啟臣結盟？傳韓國瑜介入國民黨主席之爭 他深夜回應

國民黨主席明年改選，不過近來已經有諸多傳言，指立法院長韓國瑜暗中支持，或與可能的參選人結盟。韓國瑜院長辦公室在深夜透過媒...

陳菊贊成修憲廢考監 柯建銘：這不是優先的題目

國民黨跟民眾黨主張廢除考試院跟監察院，監察院長陳菊今天表示，於三權分立的理想從未改變，只要立法院透過修憲程序監察院，全力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。