拜登重申武力防衛台灣 許宇甄：跟烏克蘭狀況幾乎一致

美國總統拜登接受《時代雜誌》專訪時再提到，若中國試圖單方面改變現狀，美方也不會不保護台灣。國民黨立委許宇甄表示，從字面看比較像是提供武器或是防衛系統幫助台灣，跟烏克蘭所面臨的現況幾乎一致，因此大家要思考的是如何維持兩岸和平，而非讓衝突加劇，陷入無法挽回的地步。

許宇甄表示，拜登受訪時強調有告訴中國國家主席習近平，美國不會尋求台灣獨立，事實上美國現在也沒有，但也會防衛台灣安全。這段專訪是在5月28日，時間落在賴清德總統就職演說之後，意味著美國希望台海維持穩定和平發展，不支持台灣獨立，要避免兩岸引發衝突，減少地緣政治風險。

許宇甄強調，從拜登總統的專訪可以看到，美國始終要掌握最大的主動權，維持區域和平的目的是讓美國利益最大化，而目前最佳利益就是兩岸維持現狀，避免風險升高。

許宇甄指出，該篇專訪還提到晶片問題，美國正努力增加相關投資。而地緣政治風險問題連台積電、輝達都很關心。台灣面臨的地緣政治風險是全球科技業都在關心的事，政府應設法恢復兩岸正常對話，以避免敵意螺旋不斷加深。