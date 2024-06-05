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北市警局長人事爭議 張榮興曝蔣萬安見李西河情形

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會邀請內政部長率同所屬列席報告業務概況並備質詢。內政部長劉世芳（右起）、消防署長蕭煥章和警政署長張榮興出席。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會邀請內政部長率同所屬列席報告業務概況並備質詢。內政部長劉世芳（右起）、消防署長蕭煥章和警政署長張榮興出席。記者邱德祥／攝影

台北市警局長人事爭議餘波蕩漾，傳出台北市政府不滿內政部長劉世芳強推李西河任北市警局長。劉世芳今稱「已經處理好了」。警政署長張榮興也說，他已帶李西河拜會台北市長蔣萬安，雙方見面氣氛良好，蔣對李沒意見，希望李西河把北市治安、交通處理好。

警政署副署長李西河調任台北市警察局長，卻傳出蔣萬安屬意警察專科學校校長方仰寧，儘管向內政部表達意願，最終還是由李西河出線。張榮興日前坦承，此次人事案與北市府溝通確實有狀況，會盡快率李西河拜會蔣萬安，聆聽相關警政工作要點。

立法院內政委員會今日審查打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案，劉世芳先是強調「已經處理好了」，張榮興也證實，他已帶李西河拜會蔣萬安，會談氣氛良好，蔣萬安對李西河沒有意見，很快就答應了。

張榮興提到，會談中沒有談到遴選過程的狀況，只有介紹李西河特質，蔣萬安則稱希望李西河配合把台北市的治安、交通處理好。

李西河 蔣萬安

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