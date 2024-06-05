北市警局長人事爭議 張榮興曝蔣萬安見李西河情形

台北市警局長人事爭議餘波蕩漾，傳出台北市政府不滿內政部長劉世芳強推李西河任北市警局長。劉世芳今稱「已經處理好了」。警政署長張榮興也說，他已帶李西河拜會台北市長蔣萬安，雙方見面氣氛良好，蔣對李沒意見，希望李西河把北市治安、交通處理好。

警政署副署長李西河調任台北市警察局長，卻傳出蔣萬安屬意警察專科學校校長方仰寧，儘管向內政部表達意願，最終還是由李西河出線。張榮興日前坦承，此次人事案與北市府溝通確實有狀況，會盡快率李西河拜會蔣萬安，聆聽相關警政工作要點。

立法院內政委員會今日審查打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案，劉世芳先是強調「已經處理好了」，張榮興也證實，他已帶李西河拜會蔣萬安，會談氣氛良好，蔣萬安對李西河沒有意見，很快就答應了。

張榮興提到，會談中沒有談到遴選過程的狀況，只有介紹李西河特質，蔣萬安則稱希望李西河配合把台北市的治安、交通處理好。