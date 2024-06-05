拜登不排除武力防衛台灣 學者分析背後含義：仍不離戰略模糊範圍

美國總統拜登接受《時代雜誌》（TIME）專訪時指出，不排除動用美國武力保護台灣的可能性。對此，政治大學外交系教授黃奎博今日表示，拜登所言不離戰略模糊範圍，且動用武力是指運送軍火、協助警戒或直接參戰，都在未定之天。

針對拜登說法，黃奎博分析，拜登的說法仍然在美國戰略模糊的範圍之內，因為戰略模糊並沒有說「美國不會動用武力保護台灣」，而有些人會誤會成「戰略模糊就是美國對於是否動用武力不予表態」。

黃奎博提到，拜登這次只是說美國的選項之一是動用武力保護台灣，並沒有說一定會動用武力，這要看當時台海的情況而定。譬如說，如果這是因為台獨而起的兩岸武裝衝突，拜登是否會動用武力介入就難說了。

黃奎博指出，拜登說的動用武力會到什麼程度，是運送軍火、協助警戒還是涉入直接戰爭？還在未定之天。