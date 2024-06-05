賴清德上任兩岸僵局未解 藍委看好郭智輝能建立對話管道

賴清德總統上任後，兩岸關係仍未「春暖花開」。國民黨立委鄭正鈐今（5）日點名經濟部長郭智輝，表示郭智輝是內閣中最了解中國大陸的人，過往有實戰經驗，希望郭能在兩岸完全沒有對話的情況下，透過私人關係就立起賴政府和中國大陸的對話管道。

中國國防部長董軍日前表示，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」；美國總統拜登接受「時代雜誌」專訪指出，美方政策不尋求台灣獨立，但事實上，若中國試圖單方面改變現狀，美方也不會不保護台灣。

針對台灣成為美中角力的一環，鄭正鈐表示，台灣要如何在2個大國當中取得一個平衡，非常考驗執政者的一個智慧。對於美方的說法，鄭正鈐提醒，今年底美國大選，是否為選舉語言，還是變成美方政策，應該要特別關注。

鄭正鈐指出，賴清德現在還沒辦法跟大陸建立起一個適當的溝通管道，但旅遊業是民進黨政府最容易釋出的橄欖枝，希望民進黨政府盡速開放台灣團客到大陸，同時也跟陸方溝通如何讓大陸遊客到台灣。

另外，鄭正鈐也特別點名郭智輝，表示郭智輝可能是整個內閣裡最了解中國大陸的閣員，甚至於比陸委會都了解中國大陸，因為郭智輝過去有具體的實戰經驗，希望郭智輝能在目前兩岸完全沒有對話的情況之下，透過私人關係盡可能建立起賴政府跟大陸的溝通管道。