為連任黨魁隱忍傅崐萁？ 朱立倫批：要讓國民黨亂

國民黨各方爭奪明年黨主席改選，傳出黨主席朱立倫有意爭取明年連任，需要國民黨立院黨團總召傅崐萁支持，因此，朱立倫對其黨團領導風格爭議選擇隱忍處理。朱立倫今（5）日表示，「我最隱忍的就是這些每天製造謠言的媒體或者是名嘴」，完全沒有的事情就是每天製造謠言。

朱立倫今出席國政基金會「諾曼第登陸80周年省思國家安全」座談會。他在受訪時表示，每天製造謠言的媒體或者是名嘴，目的就是什麼讓國民黨亂。過去有人說馬王之爭，現在又有賴柯之爭，那是不是民進黨要來解釋一下？這些都是無意義的事。

朱立倫說，國民黨還是好好努力把民眾關心的議題做好，至於要製造謠言的媒體，他也知道背後的目的、也不得已啦，但是他相信這絕對不是台灣民主之福

此外，針對花東三法，智庫說還需要評估。朱立倫表示，任何的重要的地方建設都是地方民意所需的，但是國民黨會就其環境、財務、可行性，提出很多建言給立法院黨團。他也說，對於重要法案，的確都是需要尋求共識，花東三法有它的必要性，但也有大家共同取得共識的過程。

朱立倫說，他希望在這個過程當中，多讓社會了解，也讓不同的意見跟溝通，最後形成共識，來形成大家推動的重要政策。