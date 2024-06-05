財劃法今公聽會 蔣萬安：國稅成長104%地方稅卻僅增13%

立法院財政委員會今天召開「財政收支劃分法修正草案」初步審查與公聽會。台北市長蔣萬安今天上午出席里長座談，也再度針對財劃法向中央喊話表示，中央國稅收入在近幾年成長104%，但地方稅收成長率只有13%，這是明顯的失衡，希望中央能夠釋出更多的財源，把餅做大，才能對地方的財政有幫助。

蔣萬安今天上午出席南港區里長座談受訪，針對財劃法修法，他說，財劃法從民國88年到現在，已經有25年都沒有修，台北市其實以111年為例，不管是從中央所獲取的統籌分配稅款加上補助收入，其實是六都裡面第四名，所以並不是大家認為我們是拿到最多。

蔣也提到，第二，台北市對於中央統籌分配稅款的貢獻41%，但分配到台北市的比例只有15%。另外，中央的國稅收入在近幾年成長104%，但地方稅收的成長率只有13%，這是明顯的失衡，所以很希望中央能夠釋出更多的財源，把餅做大，我想這樣才能對地方的財政有幫助。