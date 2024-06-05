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影／對台灣安全戰略提建言 朱立倫：「雙D戰略」共同使用

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國家政策研究基金會董事長、國民黨黨主席朱立倫上午出席財團法人國家政策研究基金會舉辦的 「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會。記者黃義書／攝影
國家政策研究基金會董事長、國民黨黨主席朱立倫上午出席財團法人國家政策研究基金會舉辦的 「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會。記者黃義書／攝影

國家政策研究基金會董事長、國民黨黨主席朱立倫、淡江大學國際事務部戰略研究所副教授黃介正、海軍備役少將夏光亞、國家政策研究基金會國家安全組召集人陳永康、中華民國國際法學會理事宋燕輝、美國國務院國家安全研究訪問學人洪榮一，上午出席財團法人國家政策研究基金會舉辦的 「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會。

會前朱立倫受訪表示，台灣是美國、世界媒體公認為最危險的地方，做為台灣最重要的政黨絕對不希望台灣變為最危險的地方。所以不斷提出國家安全戰略法，對於諾曼第登陸80周年，也對於台灣安全戰略提出建言，甚至兵推也有具體的建議。都是希望能夠保衛台灣，讓台灣更安全，整體戰略上要雙D戰略（Defense國防和Dialogue對話）共同使用，除了保衛台灣之外，還要交流、對話來緩和氣氛。

國民黨黨主席朱立倫（右三）、淡江大學國際事務部戰略研究所副教授黃介正（右二）、海軍備役少將夏光亞（右一）、國家政策研究基金會國家安全組召集人陳永康（左三）、中華民國國際法學會理事宋燕輝（左二）、美國國務院國家安全研究訪問學人洪榮一（左一），上午出席財團法人國家政策研究基金會舉辦的 「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會。記者黃義書／攝影
國民黨黨主席朱立倫（右三）、淡江大學國際事務部戰略研究所副教授黃介正（右二）、海軍備役少將夏光亞（右一）、國家政策研究基金會國家安全組召集人陳永康（左三）、中華民國國際法學會理事宋燕輝（左二）、美國國務院國家安全研究訪問學人洪榮一（左一），上午出席財團法人國家政策研究基金會舉辦的 「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會。記者黃義書／攝影

朱立倫 美國

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