拜登提美國不排除動武保台 黃國昌：等到戰爭發生已太遲

美國總統拜登接受《時代雜誌》（TIME）專訪時，提及不排除動用美國武力保護台灣。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（5）日說，美國是台灣非常重要的盟友，非常感謝他們願意提供協助，不過等到戰爭發生，到時候再來解決問題，恐怕都已經太遲，更重要的事情是有智慧地避戰，還有不讓中共隨便對台灣動手。

拜登近日接受外媒《時代雜誌》專訪時指出，不排除動用美國武力保護台灣的可能性，在此之前，拜登至少已經4度表態願意出兵保台。時代雜誌詢問拜登，是否排除在中國侵台的情況下，部署美軍到台灣的可能性，拜登回應時表明，「不會排除動用美國武力。」

黃國昌上午受訪時表示，美國是台灣非常重要的盟友，當台灣遭受外力威脅的時候，盟友願意提供協助，當然要表達非常感謝，不過等到戰爭發生，到時候再來解決問題，恐怕都已經太遲，更重要的事情是有智慧地避戰，還有讓中共不敢隨便對台灣動手。