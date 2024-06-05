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拜登提美國不排除動武保台 黃國昌：等到戰爭發生已太遲

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國總統拜登提及不排除動用美國武力保護台灣，但民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，等到戰爭發生再來解決問題，恐怕都已經太遲，更重要的事情是有智慧地避戰。記者邱德祥／攝影
美國總統拜登提及不排除動用美國武力保護台灣，但民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，等到戰爭發生再來解決問題，恐怕都已經太遲，更重要的事情是有智慧地避戰。記者邱德祥／攝影

美國總統拜登接受《時代雜誌》（TIME）專訪時，提及不排除動用美國武力保護台灣。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（5）日說，美國是台灣非常重要的盟友，非常感謝他們願意提供協助，不過等到戰爭發生，到時候再來解決問題，恐怕都已經太遲，更重要的事情是有智慧地避戰，還有不讓中共隨便對台灣動手。

拜登近日接受外媒《時代雜誌》專訪時指出，不排除動用美國武力保護台灣的可能性，在此之前，拜登至少已經4度表態願意出兵保台。時代雜誌詢問拜登，是否排除在中國侵台的情況下，部署美軍到台灣的可能性，拜登回應時表明，「不會排除動用美國武力。」

黃國昌上午受訪時表示，美國是台灣非常重要的盟友，當台灣遭受外力威脅的時候，盟友願意提供協助，當然要表達非常感謝，不過等到戰爭發生，到時候再來解決問題，恐怕都已經太遲，更重要的事情是有智慧地避戰，還有讓中共不敢隨便對台灣動手。

不過，黃國昌也說，美國長期作為台灣的民主盟友，「我覺得我們要共同珍惜這樣的重要盟友」，也感謝拜登如此清楚地表達，美國為了台灣的防衛，願意扮演積極的角色。

美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

拜登 美國

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