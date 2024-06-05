拜登重申防衛台灣 黃介正：不是來幫台打解放軍的意涵
美國總統拜登接受外媒專訪時指出，他不排除動用美國武力保護台灣的可能性。國民黨主席朱立倫今（5）日表示，絕對不希望台灣變成全世界最危險的地方；淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，拜登已多次公開說會防衛台灣，但如果被解讀成美國會來幫台灣打解放軍，這不在拜登談話的意涵。
黃介正受訪時指出，基本上拜登的講話與過去的態度是一致的，拜登認為如果台灣被中共片面改變現狀、對台動武的話，美國必然會有軍事反應，但這個軍事反應並不會特別明確說明是什麼、會不會派兵到台灣本島上面來。
黃介正表示，美國協助台灣自我防衛，應該是包括提供武器裝備、通訊情報，這也是協助台灣自我防衛，但是協助台灣自我防衛，如果把它變成報紙標題，縮短成「協防」，就會讓讀者感覺，美軍要來跟台灣並肩作戰，或者是幫我方教訓解放軍，這個都不在拜登的講話的意涵。
黃介正重申，拜登已經多次公開說會防衛台灣，這次又講了一遍，「但是他所謂的防衛台灣，如果被解讀成美國人會來幫台灣打解放軍，這就有一點過頭。」
朱立倫今出席國政基金會「諾曼地登陸80周年省思國家安全」座談會前受訪表示，不管美國或全世界媒體都公認，台灣目前仍是全世界最危險的地方，作為中華民國的重要政黨，絕對不希望台灣變成最危險的地方，所以國民黨提出國家安全戰略法，今天對於諾曼地登陸80周年、台灣的安全戰略提出建言，兵推時也有具體建議，都是希望保衛台灣，讓台灣更安全。
朱立倫說，在整體戰略上，一定要共同使用雙Ｄ戰略，透過保衛台灣以外，還要能緩和氣氛、交流、對話，這些都是雙方重要的責任，這也是今天舉辦座談的主要目的，就是不希望台灣變成最危險的地方。
面臨中共對台軍演、終止ECFA關稅優惠等，台企聯聲明呼籲民進黨政府正視問題，不要提油救火。朱立倫表示，剛剛他在接待外賓時也特別提到這件事情，民進黨政府尤其是賴清德總統上任後，不斷製造很多問題，不但造成國內對立，也造成兩岸之間更嚴重的衝突發生，作為一個負責任領導人，應該要能促進和平、減少爭議，真正以人民為念。
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