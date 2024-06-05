韓國瑜駁干涉黨務 朱立倫：我對院長造成很大的困擾

國民黨主席2025年才改選，但媒體近日報導傳出，立法院長韓國瑜與國民黨大咖結盟等。韓國瑜辦公室昨（4）日深夜發聲明回應，擔任立法院長後專注院內事務，未經手或干涉任何黨務，相關傳言均屬子虛烏有。國民黨主席朱立倫今天表示，這任黨主席還有1年4個月，明年這個時候再來討論都綽綽有餘。

朱立倫今出席國政基金會「諾曼地登陸80周年省思國家安全」座談會前受訪表示，這一任的黨主席是到明年的10月，還有1年4個月的時間，明年這個時候再來討論，都綽綽有餘，現在有些人透過媒體，或者是有一些媒體在造新聞，或者是有一些名嘴在無風起浪，這些都是製造當事者的困擾。

朱立倫說，尤其對韓國瑜，目前立法院有這麼多辛苦的工作，「我對韓院長來講，也真的是造成他很大的困擾」；對直轄市長，不管是新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，或每一位現階段都在拚市政，為什麼要製造這些謠言、困擾。

朱立倫說，甚至很多人試圖造成國民黨內部的紛爭或對立，想一想這是誰在造謠生事，誰希望從中獲得最大的利益？根本沒有的事情，根本是子虛烏有的事情，根本是無風起浪的事情，這對社會來講，絕對不是好事。他要再次鄭重呼籲大家團結一起努力，現階段把所有的市政工作做好，民眾關心的民生法案趕快通過，明年這個時候再來討論黨主席選舉，綽綽有餘。