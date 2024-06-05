北市警局長人事案 張榮興曝蔣萬安對李西河態度

台北市警局長人事風波，警政署長張榮興今天表示，他已帶新任台北市警局長李西河拜會台北市長蔣萬安，雙方見面氣氛良好，蔣萬安對李西河沒有意見，希望李西河把台北市治安、交通處理好。

警政署日前公布新任台北市警局長由李西河調任，傳出台北市長蔣萬安因此大為不滿。張榮興日前指出，此次人事案與北市府溝通確實有些狀況，會盡快跟李西河拜會蔣萬安，聆聽相關警政工作要點。

立法院內政委員會今天審查詐欺犯罪危害防制條例草案等案，張榮興在列席前受訪表示，他已帶李西河拜會蔣萬安，雙方見面的氣氛很好，蔣萬安也對李西河沒有意見，很快就答應了。

張榮興強調，在會談中沒有談到之前的遴選過程，只有介紹李西河特質，而蔣萬安則表示希望李西河能配合，把台北市的治安、交通處理好。