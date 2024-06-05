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陳菊支持廢監院 羅智強：拿院長高薪真的很難看

聯合報／ 記者王千豪屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強表示，監察院院長薪水這麼香，結果民進黨竟然有30個立委要提案廢除監察院，他覺得陳菊對民進黨30位立委這麼怒是有道理可循的。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強表示，監察院院長薪水這麼香，結果民進黨竟然有30個立委要提案廢除監察院，他覺得陳菊對民進黨30位立委這麼怒是有道理可循的。圖／聯合報系資料照片

朝野針對是否廢除監察院交鋒，監察院長陳菊今（5）日表示，她對三權分立的理想，從來沒有改變，只要立法院透過修憲程序來廢除監察院，全力支持。國民黨立委羅智強表示，一個主張廢除監察院的人去當了監察院院長，把監察院的憲政職能全部廢光光，還進化成「東廠院」，還拿著監察院長的高薪，這樣真的是很難看。

羅智強表示，監察院院長薪水這麼香，結果民進黨竟然有30個立委要提案廢除監察院，他覺得陳菊對民進黨30位立委這麼怒是有道理可循的，但是他也要問陳菊有什麼資格怪主張廢除監察院的民進黨立委呢。

羅智強指出，陳菊是一個主張廢除監察院的人，但卻跑去當了監察院院長，把監察院的憲政職能全部廢光光，還進化成東廠院，薪水還領得很開心；還有一個主張廢除監察院的監察院秘書長李俊俋，結果也一樣薪水領得很開心。

針對陳菊表示「先凍結再廢監察院」，違反大法官632號釋字所作的解釋，羅智強說，他不凍結監察院預算，而是刪了監察院預算，刪除預算總是立法院的工作，如果一個績效不彰的部門，立法院要為人民看守荷包，他當然要去刪減預算。

不過，羅智強也說，審計部做得非常好，所以審計部的預算，羅智強一定全力的捍衛；此外，監察院陽光法案的部分，這些預算也會捍衛。

羅智強呼籲，廢監察院主張是陳菊畢生的職志，陳菊要當監察院院長沒有關係、要鬧笑話沒關係，那請把薪水捐出來，不要把監察院領導變成一個連民進黨都要廢的「廢物院」，然後拿著監察院長的高薪，這樣真的是很難看。

國民黨立委王鴻薇說，請陳菊趕快去跟賴清德總統、民進黨團總召柯建銘講，修憲要經過高門檻，民進黨一定也要支持修憲。如果只對媒體放話，沒有促成民進黨支持修憲，也是講空話而已。

國民黨立委鄭正鈐表示，這次執政黨有委員提出要廢監察院，在野黨也有人倡議要廢監察院，就是因為陳菊做得不好，大家對陳菊的反彈；他呼籲陳菊應該要好好表現，讓大家認同監察院，而不是用憲法的帽子扣凍結預算就違憲。

修憲 民進黨 監察院 羅智強 陳菊

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