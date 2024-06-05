拜登再拋防衛台灣 賴士葆分析其目的：我方不應被沖昏頭

美國總統拜登接受《時代雜誌》（TIME）專訪時指出，不排除動用美國武力保護台灣的可能性。拜登至今至少已4度表態願意出兵防衛台灣。對此，國民黨立委賴士葆今（5）日表示，拜登所言應與今年底美國大選有關，且拜登所言建立在台灣已變戰場的情境，避免兩岸戰爭才是最重要的。

針對拜登說法，賴士葆說，任何國家特別是美國，要幫忙保衛台灣，我方都歡迎。現在拜登已經最少講4次不排除出兵保衛台灣，可是這讓他想到當初拜登對烏克蘭的承諾是烏克蘭可以加入北約，如真加入北約，烏克蘭被攻擊的話，北約成員要幫烏國打仗。

賴士葆提到，烏克蘭打仗到現在2年左右，沒有看到美國大兵進去幫忙打仗，所以拜登的講話自然是與今年底的大選有關，這應與美國前總統川普曾說「如果大陸打台灣，要轟炸北京」的言論有關。

賴士葆認為，這些都是比較傾向於政治語言，我方不應被沖昏了頭。更何況，不管拜登或川普講的話都建立在一個情境，那就是台灣已經被攻擊、台灣已經變戰場，這是全台灣人民所不願意看到的，因此如何避免兩岸戰爭才是最重要的。