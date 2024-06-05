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全力支持修憲廢監院 陳菊：三權分立理想從沒改變

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院長陳菊今天出席「CEDAW，2024婦女就業與經濟國際論壇」時表示，只要立法院透過修憲程序來廢除監察院，全力支持、尊重。記者蔡晉宇／攝影
監察院長陳菊今天出席「CEDAW，2024婦女就業與經濟國際論壇」時表示，只要立法院透過修憲程序來廢除監察院，全力支持、尊重。記者蔡晉宇／攝影

廢除監察院討論再起，監察院長陳菊今（5）日表示，她對三權分立的理想，從來沒有改變、充滿期待，只要立法院透過修憲程序來廢除監察院，全力支持、尊重。

陳菊今天出席「CEDAW，2024婦女就業與經濟國際論壇」，會前受訪時指出，藍營提出的「先凍結再廢監察院」，違反大法官632號釋字所作的解釋，除非他們視憲法為無物，不尊重憲政程序。至於這是否是國會擴權，陳菊說，是不是國會擴權，人民自有公正論斷。

陳菊表示，監察院都是按照現行憲政體制來行使職權，未來只要透過修憲，都尊重。對於民進黨團總召柯建銘說要暫緩推動衝突法案，被解讀為暫緩廢考監；陳菊指重申，她不了解立法院運作，但只要立法院透過修憲程序來廢除監察院，都尊重。

修憲 監察院 陳菊

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