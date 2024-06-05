財劃法今公聽會 侯友宜：中央、地方不要只站在自己角色
立法院財委會今（5）日將舉辦「財政收支劃分法修正草案」公聽會，並在近日廣邀地方政府出席。侯友宜今天受訪表示，他這段時間都在議會總質詢，但再忙也會派代表參加財劃法公聽會，他也意有所指表示，以前很多當過地方縣市首長的人說要修法，但當到行政院長就沒說了，希望中央、地方不要只站在自己角色，要為國家、人民合作。
侯友宜說，財劃法幾十年沒有修，我們需要公平、公正的分配，地方才能做更多基礎建設，財劃法修正需要大家一起共同心協力面對挑戰。
侯也意有所指說，以前很多當過縣市首長的人說要修法，但當到行政院長就沒說了，地方、中央不要老是只站在自己角色，要思考為國家、為人民合作，修正財劃法，公平對待彼此。
另被問到要不要選國民黨黨主席，侯友宜說，「我是新北市長，拚市政、拚市政、再拚市政，是我最重要工作」。
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